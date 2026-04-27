Mercato Stade Rennais : Un Mozambicain proche de signer ?  

Le Stade Rennais chasse au Portugal en vue du prochain mercato estival. Un international mozambicain est sur la short-list des pensionnaires du Roazhon Park.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré dégote un crack mozambicain

Le Stade Rennais pose ses pions pour le prochain mercato estival. Pour renforcer son attaque la saison prochaine, le club breton explore activement le marché portugais. Les dirigeants rennais y ont trouvé une cible prioritaire. Il s’agit de Geny Catamo, l’ailier percutant du Sporting CP.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : C’est fait, un ailier sénégalais a signé

Sous contrat jusqu’en 2028, le jeune talent de 25 ans affole les compteurs. L’international mozambicain (42 sélections, 15 buts) s’impose comme une révélation du championnat grâce à une vitesse et une capacité de percussion hors norme. Ses statistiques sont solides. C’est 8 buts et 4 passes décisives en 41 apparitions cette saison. Le dossier s’annonce toutefois complexe.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Gros coup, un défenseur libre arrive

À voir

ASSE : Chute de Saint-Etienne, un gros défaut pointé

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré négocie un deal XXL

Rennes n’est pas seul sur ce coup. A Bola indique que Geny Catamo attire du beau monde. Galatasaray, Aston Villa et l’Olympique Lyonnais surveillent le joueur de près. Sa valeur marchande : 20 millions d’euros sur Transfertmarkt. Pour battre la concurrence, le club breton doit dégainer une offre XXL. Les dirigeants rennais pourraient passer à l’attaque si l’équipe de Franck Haise se qualifie pour la Ligue des Champions.