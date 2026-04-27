Mercato PSG : C’est OK pour l’arrivée d’un redoutable milieu  

La direction du PSG fonce sur le milieu de terrain, Ayyoub Bouaddi. Le LOSC demande un montant colossal.

Mercato PSG : Ayyoub Bouaddi attendu à Paris cet été ?

Le prodige Ayyoub Bouaddi portera-t-il bientôt le maillot du PSG ? Si l’histoire semble déjà s’écrire en coulisses, la réalité du terrain et des chiffres tempère l’enthousiasme.

Le compte X marocain SOCCER212, souvent bien informé, a récemment lancé l’alerte : Bouaddi aurait donné son aval au Paris Saint-Germain. Un terrain d’entente existerait déjà sur les bases d’un futur contrat. Mais ses proches appellent au calme. Ils préfèrent attendre le bilan de la saison pour valider ce choix de carrière. La nuance est capitale : aucun document n’est signé. Le projet sportif et le temps de jeu compteront autant que les chiffres au moment de trancher.

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L’aspect financier bloque. Olivier Létang, le président du LOSC, protège ses intérêts avec une grande exigence. Le club nordiste fixe le prix de départ à 80 millions d’euros. C’est un montant colossal, presque dissuasif. Lille ne négociera pas en dessous de cette somme stratosphérique. Les Dogues veulent toucher le jackpot ou conserver leur joyau une saison de plus.

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À Paris, les dirigeants ne sont pas chauds pour débourser cette somme. Le Paris SG ne veut plus surpayer. Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos suivent désormais une ligne de conduite rigoureuse, loin des folies de l’ère « Galactique ». Chaque recrue doit répondre à un besoin tactique précis validé par l’entraîneur. Sans le départ d’un cadre actuel, s’aligner sur les 80 millions demandés par Lille semble improbable. La porte reste entrouverte pour Bouaddi, mais Paris ne fera pas de folie.