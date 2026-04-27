Champions League: Le Bayern dévoile son groupe contre le PSG

À la veille de son choc contre le PSG en demi-finale aller de la Ligue des Champions, le PSG a dévoilé la liste des joueurs retenus pour cette rencontre au Parc des Princes.

Bayern Munich : 1 retour surprise et 4 absents face au PSG

Avant de prendre l’avion pour débarquer à Paris en vue de sa demi-finale aller de l’UEFA Champions League, le Bayern Munich a dévoilé la liste des joueurs convoqués par Vincent Kompany pour affronter le PSG ce mardi soir au Parc des Princes. Pour cette première manche de ce choc tant attendu, l’entraîneur du club allemand pourra compter sur un groupe de 20 joueurs.

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Comme attendu, plusieurs joueurs manquent à l’appel, notamment Lennart Karl, Tom Bischof, Raphaël Guerreiro et Serge Gnabry. Le jeune talent Lennart Karl ne s’est pas entraîné avec ses partenaires ce lundi, à un peu plus de 24 heures de cette affiche de gala face à la bande à Ousmane Dembélé. Le journaliste italien Fabrizio Romano annonçait déjà que le forfait du joueur de 18 ans pour cette rencontre est assuré.

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Pour Vincent Kompany, qui est suspendu, les options commencent à manquer au poste de milieu offensif. Les forfaits de Serge Gnabry et Lennart Karl laissent à penser que Jamal Musiala devrait certainement débuter face au Paris Saint-Germain mardi soir. Critiqué en Allemagne, remis en question quant à son état physique, et remplaçant lors des deux quarts de finale contre le Real Madrid, le milieu offensif de 23 ans jouera gros face aux hommes de Luis Enrique.

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Annoncé absent, le gardien de but Sven Ulreich est finalement présent. Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Harry Kane et Luis Diaz sont présents. Tout comme les Français Michael Olise et Dayot Upamecano, ainsi que les jeunes talents Deniz Ofli (19 ans) et Filip Pavic (16 ans).

Le commando du Bayern Munich pour Paris

⭐️ 𝑨𝒖𝒇 𝒏𝒂𝒄𝒉 𝑷𝒂𝒓𝒊𝒔! 🔴⚪️



Mit diesem Kader reisen wir zum Halbfinal-Hinspiel! 🔥 pic.twitter.com/LyQvgXp7VK — FC Bayern München (@FCBayern) April 27, 2026

Gardiens : Neuer, Ulreich, Urbig

Défenseurs : Upamecano, Minjae, Tah, Davies, Laimer, Ito, Ofli, Pavic, Stanisic

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Milieux : Kimmich, Goretzka, Musiala, Pavlovic

Attaquants : Kane, Jackson, Luis Diaz, Olise.