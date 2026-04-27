Mercato-choc : Le PSG boucle un magnifique accord en Ligue 1

Bien que concentré sur la fin de saison et les demi-finales de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le PSG garde la main sur le mercato d’été qui s’annonce à grands pas. Luis Campos serait ainsi très avancé sur un dossier prioritaire en Ligue 1.

Mercato : Un crack de Ligue 1 dit oui au PSG

Malgré l’explosion de Lucas Beraldo au poste de sentinelle depuis quelques semaines, le PSG entend tout de même apporter du sang neuf dans son entrejeu lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, Luis Campos serait très bien avancé sur la piste menant à Ayyoub Bouaddi.

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Prolongé en décembre passé jusqu’au 30 juin 2029 avec le LOSC, le joueur de 18 ans dispose d’un bon de sortie pour un transfert cet été. Le PSG veut profiter de cette ouverture pour l’attirer dans ses rangs. Et selon le compte Twitter Soccer 212, si rien n’a encore été signé, Ayyoub Bouaddi aurait donné son accord au Paris Saint-Germain en vue de la saison prochaine.

Malgré l’intérêt de grands clubs anglais comme Arsenal, Liverpool et Manchester United, l’international espoir français souhaite poursuivre sa progression en Ligue 1, à l’instar de Désiré Doué, avant le grand saut à l’étranger dans le futur. Pour Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi, il ne reste plus qu’à se mettre d’accord avec Olivier Létang et les décideurs lillois sur le coût de l’opération.

Le Paris SG prêt à lâcher 50M€ pour Bouaddi ?

Selon les informations de Foot Mercato, le PSG serait toujours intéressé par un transfert de Maghnes Akliouche et Luis Campos pousse pour conclure un accord avec l’AS Monaco cet été. Mais en attendant d’engager des négociations avec Thiago Scuro, le conseiller sportif du club parisien avance sur un tout autre dossier en Ligue 1 : Ayyoub Bouaddi.

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Selon plusieurs informations concordantes, des entretiens seraient programmés entre la direction du LOSC et celle du Paris SG fin mai concernant le jeune milieu de terrain. Le PSG, très attentif aux talents émergents du Championnat de France, souhaiterait avancer rapidement sur ce dossier.

Le club de la capitale aurait identifié le joueur lillois comme une piste sérieuse pour renforcer son entrejeu à moyen terme, notamment en raison de sa maturité précoce et de son potentiel de progression. Du côté de Lille, la position reste prudente.

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Le club nordiste, habitué à valoriser ses jeunes talents, ne serait pas fermé à une discussion, mais entendra évidemment défendre ses intérêts dans d’éventuelles négociations. Pour laisser partir son numéro 32, le club nordiste réclamerait au moins 50 millions d’euros. Un an après Lucas Chevalier, le PSG va-t-il parvenir à recruter un autre talent formé à Lille ? Affaire à suivre…