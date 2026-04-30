OL : La gestion de Michele Kang appréciée par la DNCG

Patronne de l’OL depuis le départ de John Textor, Michele Kang est félicitée pour le travail abattu, en si peu de temps, pour redresser les finances du club rhodanien.

OL : Comment Kang et Gerlinger ont sauvé le club après Textor

Michele Kang a succédé à John Textor à la présidence de l’OL, le 30 juin 2025. Elle a trouvé le club dans un état financier et sportif désastreux. Lyon croulait sous le poids des dettes et était relégué administrativement en Ligue 2.

Mais la nouvelle patronne et le nouveau directeur général, Michael Gerlinger, ont immédiatement réussi à convaincre la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), avec un plan de redressement viable. Grâce à leurs propositions pour assainir la gestion du club, l’Olympique Lyonnais a été réadmis en Ligue 1.

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Concrètement, Michele Kang et son bras ont réussi à réduire la masse salariale, en séparant des joueurs dont les salaires étaient très élevés, notamment Alexandre Lacazette. Ils ont également investi sur des joueurs à moindre coût, pour renforcer l’équipe et ont réalisé des transferts pour un montant global de 112 M€, selon Transfermarkt. Ils ont vendu Rayan Cherki (36,5 M€), Georges Mikautadze (31 M€) ou encore Lucas Perri (16 M€).

Le travail de Michele Kang loué par la DNCG

La gestion de la successeure de John Textor à l’OL est justement louée par Jean-Marc Mickeler. « La nouvelle équipe dirigeante du club rhodanien a répondu présent, avec une réactivité et une détermination qui forcent le respect », a-t-il apprécié dans le journal L’Équipe.

« La réduction de masse salariale opérée en une saison est sans précédent dans l’histoire récente du football professionnel français. C’est un effort considérable, et nous le reconnaissons pleinement », a souligné, ensuite, le patron de la DNCG.

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Pour rappel, l’Olympique Lyonnais a un déficit de plus de 200 millions d’euros sur l’exercice 2024-2025, selon le rapport du gendarme financier de la LFP.