FCN-OM : Bonne nouvelle, Habib Beye récupère un renfort

48 heures avant le choc FC Nantes-OM, Habib Beye a reçu une bonne nouvelle. L’entraîneur marseillais pourra compter sur son attaquant Igor Paixao, de retour de blessure.

OM : Habib Beye soulagé, Igor Paixao de retour avant Nantes

Le temps presse pour les Phocéens. L’Olympique de Marseille est actuellement englué à une honteuse sixième place du championnat. L’OM doit impérativement remporter ses trois derniers matchs pour espérer une qualification en Champions League. Cela débute ce samedi face à Nantes.

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Habib Beye et ses troupes ne devront pas se rater face à des Canaris déjà condamnés à descendre en Ligue 1. Et dans cette quête acharnée pour le podium, Habib Beye reçoit du renfort. Igor Paixão a repris l’entraînement collectif ce mercredi, indique La Minute OM.

L’ailier brésilien est forfait lors du nul frustrant contre Nice (1-1) en raison d’une blessure survenue à Lorient. Après près deux semaines de convalescence, il a retrouvé le groupe phocéen. Igor Paixão postule désormais pour une place de titulaire lors du voyage à la Beaujoire. Son retour est une véritable bouffée d’oxygène pour le staff marseillais.

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Igor Paixão s’est imposé comme l’attaquant le plus tranchant et le plus régulier sous l’ère Habib Beye. Sa présence devrait booster une attaque phocéenne en manque d’inspiration dans ce sprint final.