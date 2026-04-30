Alerte OM : Habib Beye au cœur d’un scandale avant Nantes

L’OM tentera de relever la tête ce samedi face au FC Nantes. Mais avant ce choc, l’entraîneur Habib Beye se retrouve au cœur d’une virulente polémique sur la toile.

OM : Habib Beye, pire entraîneur de Ligue 1 ?

Habib Beye le sait très bien. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille devra remporter ses trois derniers matchs en vue d’une qualification en Ligue des champions. Cela lui permettrait sans doute de conserver son poste sur le banc de l’OM. Cette mission sera très compliquée, mais pas impossible.

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Et alors que son équipe se prépare à affronter le FC Nantes samedi à la Beaujoire, Habib Beye se retrouve au cœur d’une controverse. Ce tumulte est parti d’une analyse tranchante de Mohamed Toubache-Ter sur X. L’insider propulsait Olivier Pantaloni du FC Lorient comme le « meilleur entraîneur de la Ligue 1 cette saison » en raison de son budget et la progression de ses joueurs.

Son départ de l’Olympique de Marseille exigé

Cette sortie a rapidement basculé vers une attaque frontale contre le coach de l’OM. Toubache-Ter n’a d’ailleurs pas mâché ses mots, qualifiant Habib Beye de « pire entraîneur du championnat ». Il dénonce notamment ses échecs successifs au Stade Rennais puis à Marseille.

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Il n’en fallait pas plus pour enflammer les supporters marseillais, déjà agacés par le déclassement de leur équipe. Sans parler des tensions chronique dans le vestiaire. Nombreux sont ceux qui exigent le départ immédiat de Habib Beye via les réseaux sociaux. Cette polémique illustre en tout cas l’atmosphère tendue qui règne autour de l’OM.