ASSE : Larsonneur ou Maubleu, le choix de Montanier dévoilé

Qui sera le gardien de but de l’ASSE lors du match décisif contre Rodez AF, samedi (20h) ? Le décevant Gautier Larsonneur ou sa doublure Brice Maubleu ?

ASSE : Gros doute sur Larsonneur, après la défaite contre l’ESTAC

Après les défaites de l’ASSE à Bastia (2-0) et contre Troyes (0-3), la place de titulaire de Gautier Larsonneur est remise en question. Surtout à cause de l’énorme bourde sur le 2e but et les 3 buts concédés en 4 tirs cadrés contre les Troyens. Les supporters du club stéphanois en veulent terriblement au portier numéro 1 de leur équipe.

Il a même été pointé du doigt ouvertement par Patrick Guillou, dans sa chronique pour le journal Le Progrès. « Larsonneur symbolise la faillite des cadres. […]. En chargé de la communication, mais surtout de diversion, il masque le but vidéo gag encaissé », a-t-il critiqué.

Rodez-ASSE : Larsonneur déjà choisi par Montanier ?

Alors que la possibilité de voir Brice Maubleu titulaire contre Rodez AF est bien réelle, But Football Club croit savoir que Philippe Montanier devrait maintenir sa confiance à Gautier Larsonneur, malgré les critiques et contestations du peuple vert.

Selon le correspondant à du média à Saint-Etienne, Laurent Hess, la présence du portier de 29 ans en conférence de presse ce jeudi midi est un indice sur sa probable titularisation au stade Paul-Lignon. Pour le confrère, son passage devant les journalistes pour évoquer le match contre RAF est un signal fort de l’entraîneur. Cela indique très fortement que le capitaine de l’ASSE devrait bien débuter la rencontre.

Lire aussi sur l’ASSE :

‎ASSE : La LFP fait un choix fort pour le choc à Rodez

À voir

FCN-OM : Bonne nouvelle, Habib Beye récupère un renfort

ASSE : Lutte pour la 2e place, gros avantage pour Le Mans

En attendant le choix officiel de Philippe Montanier dans les perches, il faut rappeler que Gautier Larsonneur a disputé 29 matchs en Ligue 2 cette saison. Il a encaissé 35 buts et a réussi 10 clean sheet. Quant à Brice Maubleu, il a pris part à seulement 3 matchs en championnat, pour 1 but concédé. Son bilan est de 2 nuls et 1 victoire.