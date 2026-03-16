ASSE : L’étonnante décision qui divise à Saint-Étienne

A l’ASSE, le choix de Philippe Montanier de laisser Aïmen Moueffek sur le banc lors du match nul face à Grenoble a semé le doute parmi les supporters. Entre incompréhension et analyse tactique, le milieu stéphanois voit son rôle évoluer dans un contexte de concurrence accrue.

ASSE : Moueffek, un statut remis en question

Depuis l’arrivée de Montanier, Aïmen Moueffek traverse une période de turbulence. Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de l’ASSE, il n’a été titularisé qu’une seule fois contre Montpellier et a rapidement été remplacé. Depuis, il glisse dans la hiérarchie, laissant place à d’autres milieux tels que Miladinovic ou Florian Tardieu.

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L’entraîneur stéphanois a multiplié les combinaisons au milieu de terrain, parfois au détriment du jeune joueur formé au club. Contre Grenoble, même lorsque l’équipe cherchait plus de percussion, Montanier a choisi Duffus plutôt que Moueffek, envoyant un message clair sur son positionnement dans le collectif.

Les supporters entre étonnement et réalisme

Cette décision a immédiatement déclenché des réactions passionnées sur les réseaux sociaux. Certains fans dénoncent un traitement injuste : « Je trouve ça incompréhensible que Moueffek ne soit pas entré. Il aurait pu changer certaines choses mais non. Montanier ne semble visiblement pas l’apprécier beaucoup », confie Gourniste. D’autres restent plus mesurés, tout en soulignant les limites physiques du joueur.

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« Au retour de Jaber, ni Moueffek ni Miladinović ne seront titulaires. Le déficit physique de Moueffek joue beaucoup là-dedans. Par contre s’en priver en fin de match, je comprends pas », analyse Ligérienpuretdur. Même ceux qui défendent Montanier estiment que les performances récentes du joueur expliquent son absence : « Il n’avance pas en ce moment. Il n’est plus à la hauteur de ce qu’il était », précise Muckley.

Une course contre la montre pour regagner sa place

Le retour prochain de Mahmoud Jaber va intensifier la concurrence dans l’entrejeu, rendant chaque match crucial pour Moueffek. La réception d’Annecy pourrait devenir un tournant pour montrer sa valeur et convaincre le staff.

Formé au club, talentueux et très apprécié des supporters, Moueffek possède encore toutes les qualités pour redevenir un élément clé de l’AS Saint-Etienne. Reste à savoir s’il saura transformer cette période délicate en une nouvelle opportunité et faire taire les débats qui agitent aujourd’hui la communauté verte.

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