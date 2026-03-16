ASSE : Bonne nouvelle à Saint-Étienne avant le sprint final

À l’approche d’un sprint final sous haute tension, l’ASSE voit enfin une éclaircie apparaître dans son ciel parfois tourmenté. Un retour encourageant pourrait offrir à Philippe Montanier une option défensive précieuse au moment où chaque point pèse une tonne.

ASSE : Un retour attendu dans le Forez, qui ferait du bien

Dimanche, la réserve de l’AS Saint-Étienne a livré un match animé face au Dijon FCO (2-2). Mais au-delà du score, l’essentiel était ailleurs : le retour à la compétition de Chico Lamba. Le jeune défenseur central portugais, éloigné des terrains depuis sa blessure survenue contre le Stade de Reims fin janvier, a retrouvé le rythme. Aligné d’entrée, le joueur de 20 ans a tenu son rang pendant plus d’une heure avant de céder sa place à la 71e minute.

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Une sortie programmée, logique après plusieurs semaines d’arrêt, mais suffisante pour rassurer le staff stéphanois. Cette reprise progressive tombe à point nommé pour les Verts. Dans la dernière ligne droite de la saison de Ligue 2, chaque solution supplémentaire compte, surtout dans l’axe de la défense où la bataille physique est permanente.

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Autour de lui, plusieurs jeunes ont également eu du temps de jeu, dont l’attaquant anglais Joshua Duffus, buteur avant la demi-heure, et Karim Cissé, qui a doublé la mise. Des signaux encourageants pour Saint-Étienne, qui espère récupérer rapidement un Lamba à 100 %. Dans le Forez, on le sait : les bonnes nouvelles arrivent rarement seules… mais elles sont toujours les bienvenues.

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