OM : C’est fini, Habib Beye négocie déjà avec un autre club

Susceptible de quitter le banc de l’OM à l’issue de la saison en cours, Habib Beye s’active déjà pour son avenir. Le technicien marseillais serait notamment en négociations avec un autre club français.

Mercato OM : Habib Beye joue son poste contre Nice

Actuellement 6e de Ligue 1, à 5 points du podium, l’OM n’a plus le droit à l’erreur. Ce dimanche, contre l’OGC Nice, l’entraîneur Habib Beye pourrait même jouer son avenir sur le banc de l’Olympique de Marseille. Dans un Vélodrome sous tension, l’OM joue bien plus que trois points : c’est tout un projet qui pourrait basculer au terme de cette rencontre.

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Arrivé avec une mission claire, le technicien sénégalais sait que le verdict approche. Il doit impérativement qualifier son équipe pour le podium de Ligue 1, synonyme de Ligue des Champions la saison prochaine. Tout autre résultat face aux hommes de Claude Puel pourrait donc condamner le coach de l’OM.

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Une absence en Champions League aurait également des répercussions sur le mercato estival, limitant la capacité du club olympien à attirer ou conserver ses meilleurs éléments. Le sort de Beye semble donc étroitement lié au résultat de ce match contre les Aiglons. Conscient de la situation et face à la complexité de la mission, l’entourage d’Habib Beye serait déjà en train de lui chercher un nouveau point de chute.

Habib Beye proposé au Paris FC

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, les chances de voir Habib Beye sur le banc de l’Olympique de Marseille la saison prochaine s’épuisent de plus en plus, à tel point que ses proches étudieraient déjà un plan B pour la suite de sa carrière. En effet, selon les informations de Foot Mercato, l’ancien coach du Stade Rennais aurait été proposé au Paris FC. Alors même que son aventure marseillais pourrait être écourtée cet été, son nom figure sur les tablettes des décideurs parisiens.

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« L’entraîneur est représenté par l’agence Classico. Une structure qui entretient des liens étroits avec les décideurs du Paris FC, » écrit notamment le portail spécialisé. Après s’être séparé de Stéphane Gilli en février passé, le second club de la capitale a nommé Antoine Kombouaré sur son banc, qui n’a pas encore perdu un seul match depuis son arrivée.

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Avec quatre victoires et trois matchs nuls, Kombouaré a permis au Paris FC de valider son maintien. Reste maintenant à voir si la direction parisienne voudra poursuivre avec lui ou ouvrir un nouveau cycle avec un autre entraîneur la saison prochaine.