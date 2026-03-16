Mercato OM : C’est confirmé, un international ivoirien va signer  

L’OM prépare déjà son prochain mercato estival. Parmi les priorités du club figure la situation d’une recrue estivale.

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L’OM sort ses muscles pendant ce sprint final. Les hommes de Habib Beye restent sur trois victoires consécutives en championnat. Marseille veut donc finir sa saison avec force. Les Phocéens visent une qualification en Ligue des champions pour afficher de grandes ambitions cet été. Les dirigeants du club se penchent déjà sur la situation de certains joueurs.

Sauf retournement de situation, l’Olympique de Marseille achètera définitivement Hamed Junior Traoré. Bien que l’Ivoirien ne soit pas un titulaire indiscutable, son avenir semble s’écrire dans la cité phocéenne. Le club va passer à l’action.

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D’après les informations de La Provence, la direction lèvera l’option d’achat du milieu prêté par Bournemouth. Ce montant, estimé à 8 millions d’euros, devient obligatoire dès que certaines conditions sont atteintes. Ces critères seraient désormais remplis. Pour Traoré, cette nouvelle apporte une sérénité bienvenue pour la suite de sa carrière.

L’arrivée du nouveau coach Habib Beye change la donne. Le joueur natif d’Abidjan, avec 14 matchs au compteur cette saison, pourrait gagner en temps de jeu. Beye veut offrir de nouvelles opportunités au milieu de terrain.

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