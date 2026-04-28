Altercation à l’OM : Himad Abdelli accuse le coup !

Himad Abdelli a vécu une sale soirée lors du match nul entre l’OM et l’OGC Nice. Une vive altercation a éclaté entre lui et Habib Beye dans les vestiaires. Le milieu algérien semble désormais plongé dans un profond désarroi.

OM : Un échange musclé entre Himad Abdelli et Habib Beye

L’Olympique de Marseille plonge dans la crise. Le match nul contre l’OGC Nice (1-1) n’a pas seulement douché ses espoirs de qualification en Ligue des champions. Ce résultat a aussi ravivé des tensions au sein du vestiaire phocéen. Himad Abdelli incarne notamment la détresse de cet effectif à bout de nerfs.

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L’international algérien a eu un échange musclé avec Habib Beye. Le joueur de 26 ans a vivement contesté l’autorité de l’entraîneur de l’OM. Il lui aurait rappelé sèchement qu’il n’était « pas son père ». Ces propos illustrent une rupture profonde dans le vestiaire.

Moralement touché à l’Olympique de Marseille

Notons que Himad Abdelli traverse une crise de confiance depuis sa venue en janvier dernier. L’ancien Angevin bénéfique d’un faible temps de jeu. Ses prestations décevantes en 8 rencontres de Ligue 1 se doublent désormais d’un épuisement mental. La Minute OM assure que Himad Abdelli est profondément affecté par la virulence des reproches.

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Le milieu de terrain ne semble plus adhérer aux nouvelles méthodes de management instaurées à l’OM. Ce malaise n’est d’ailleurs pas un cas isolé : une partie du groupe marseillais commencerait également à se désolidariser de la vision de Habib Beye. La fin de saison sera très tendue à Marseille