Nantes-OM : La LFP tranche, mauvais présage pour Marseille

La LFP a dévoilé l’arbitre qui dirigera le choc FC Nantes-OM de ce samedi à la Beaujoire. Il s’agit de Jérémie Pignard. Ce nom ne rappelle pas de bons souvenirs à Marseille.

FC Nantes-OM : Jérémie Pignard au sifflet

À trois journées de la fin du championnat, l’Olympique de Marseille a chuté une à une honteuse sixième place suite au nul contre l’OGC Nice. Le club entraîné par Habib Beye compte quatre points de moins que le LOSC (4e). L’OM devra réaliser un sans-faute pour espérer se qualifier pour l’Europe.

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Le match de ce samedi contre le FC Nantes sera capitale. Habib Beye et ses troupes le savent. Il ne faudra pas se rater lors de ce déplacement chez les Canaris déjà condamnés à la Ligue 2. Et pour diriger cette affiche, la LFP a tranché. C’est Jérémie Pignard qui aura la lourde tâche d’arbitrer la rencontre. Un choix qui ne laisse pas les supporters de l’OM indifférents.

Un bilan inquiétant pour l’Olympique de Marseille

L’arbitre de 38 ans est expérimenté et régulier en Ligue 1. Son historique récent avec l’OM suscite cependant quelques inquiétudes dans le rang des supporters. Car il a dirigé cinq rencontres des Marseillais cette saison pour un bilan loin d’être reluisant.

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Marseille s’est imposé certes imposé contre Strasbourg et Nice sous ses ordres. Mais Jérémie Pignard a également été témoin de la défaite à Rennes et du nul frustrant face au Paris FC. Autre fait plus marquant encore, c’est lui qui officiait lors de l’élimination contre Toulouse en quart de finale de Coupe de France. L’OM tentera donc d’améliorer ses statistiques sous sa direction.