Mercato : Simeone répond lui-même au PSG pour Julian Alvarez

Alors que l’Atlético Madrid accueille Arsenal ce mercredi en demi-finale aller de la Ligue des Champions, Diego Simeone a évoqué la situation de Julian Alvarez, annoncé dans les plans du PSG et du Barça pour le prochain mercato estival.

Mercato : Le PSG à la lutte pour Julian Alvarez

Arrivé à l’Atlético Madrid en août 2024 en provenance de Manchester City pour 75 millions d’euros, Julian Alvarez avait lui-même confirmé en novembre dernier que le Paris Saint-Germain avait manifesté son intérêt pour le recruter.

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« C’est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent, ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s’est pas fait », avait confié l’attaquant de 26 ans dans une interview accordée à France Football. Outre le Paris SG, le FC Barcelone aurait également fait de Julian Alvarez sa priorité pour remplacer Robert Lewandowski, en fin de contrat le 30 juin prochain.

Et ces dernières heures, la célèbre émission El Chiringuito a assuré que l’international argentin aurait fait part à la direction des Colchoneros de son souhait de rejoindre le club catalan l’été prochain. Mais ce n’est pas tout. En Angleterre, le tabloïd The Telegraph rapporte qu’Arsenal, déjà intéressé l’an passé, serait toujours sur les traces de Julian Alvarez en vue du prochain mercato d’été.

Sous contrat jusqu’en 2030, le natif de Calchín pourrait ainsi être l’un des principaux tubes de la prochaine fenêtre de recrutement. Mais l’Atlético est prêt à se battre pour garder son joyau offensif comme l’a laissé entendre son entraîneur Diego Simeone.

Simeone : « C’est normal parce qu’il est vraiment très bon »

Présent en conférence de presse ce mardi, à la veille de la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre Arsenal, Diego Simeone a avoué ne pas être surprend par l’intérêt du PSG, du Barça et des Gunners pour Julian Alvarez. Toutefois, même s’il reconnait l’ampleur de l’intérêt des autres cadors européens pour son numéro 9, le manager du club madrilène se dit serein face à toutes les rumeurs.

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« Si Julian va quitter le club ? Je ne suis pas dans sa tête. C’est normal qu’un joueur aussi extraordinaire soit convoité par Arsenal, le Paris Saint-Germain ou Barcelone… C’est normal parce qu’il est vraiment très bon », a déclaré Diego Simeone.

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De son côté, Alvarez reste concentré sur la fin de saison et les demi-finales de Ligue des Champions contre Arsenal. « Chaque semaine, il y a de nouvelles rumeurs, et je ne gaspille pas mon énergie là-dessus », a lancé le compatriote de Lionel Messi aux journalistes.