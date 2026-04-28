Mercato PSG : Le Lokomotiv communique le tarif pour Batrakov

Le PSG insisterait sur la piste menant à Aleksey Batrakov, jeune révélation du Lokomotiv Moscou. Mais le club russe ne compte pas brader son milieu offensif de 20 ans comme l’a clairement laissé entendre un membre de la direction du club.

Mercato PSG : Intérêt confirmé pour Aleksey Batrakov

Déjà associé au Paris Saint-Germain ces dernières semaines, Aleksey Batrakov continue d’alimenter les rumeurs. Le milieu offensif du Lokomotiv Moscou, considéré comme l’un des grands espoirs du football russe, reste dans le collimateur de Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale française.

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« Des recruteurs du PSG étaient présents aux matchs du Lokomotiv, notamment lors de la rencontre face au Zenit », a récemment confirmé son agent Vadim Shpinev au journal local Sport-Express.

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Du côté des Rouges et Verts, le directeur sportif Dmitry Ulyanov a tempéré, assurant n’avoir reçu aucune offre à ce stade. Deux après avoir recruté Matvey Safonov à Krasnodar pour 20 millions d’euros, le PSG pourrait attirer un deuxième joueur russe dans son effectif. Mais il faudra y mettre le prix.

Aleksey Batrakov, c’est au moins 20M€

Le Paris Saint-Germain ne lâche pas le dossier. Déjà évoqué ces dernières semaines, l’intérêt du club de la capitale pour Aleksey Batrakov se confirme en coulisses et commence sérieusement à faire parler. Encore sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le Lokomotiv Moscou, le jeune international russe possède une clause libératoire de 16 millions d’euros.

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Son agent, Vadim Shpinev, a confirmé l’intérêt du PSG pour son poulain, mais il faudra mettre la main à la poche pour le déloger de son club formateur. Le natif d’Orekhovo-Zuevo, dont la valeur est estimée à 25 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt, pourrait être cédé en cas d’offre supérieure à 20 millions d’euros. C’est, en tout cas, ce qu’a expliqué Valery Filatov, membre du conseil d’administration des Cheminots, au micro du média Match TV.

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« La somme devrait permettre d’acquérir un joueur de calibre similaire. Difficile de donner un montant précis. Cela dépend du prix d’un bon joueur des championnats anglais ou espagnols. Un tel joueur coûterait probablement au moins 20 millions d’euros. Le Lokomotiv aurait donc besoin d’au moins 20 millions d’euros pour recruter un bon joueur », a déclaré le dirigeant russe. Le Paris Saint-Germain sait donc ce qui lui reste à faire.