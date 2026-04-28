Catastrophe à l’OM : Le divorce avec Greenwood annoncé !

‎‎Le mercato d’été n’a pas encore débuté que l’OM se retrouve déjà au centre d’un séisme autour de Mason Greenwood. Le départ de l’attaquant anglais semble désormais inéluctable.

Mercato OM : Greenwood va s’en aller, l’alerte est lancée !

‎Mason Greenwood possède un talent indéniable. À l’Olympique de Marseille, il s’est imposé comme le leader technique et offensif. L’ailier polyvalent de 24 ans en est déjà à 25 réalisations 42 matchs disputés cette saison. Sauf que son habileté devant les buts ne suffit plus à masquer ses problèmes en interne.

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Mason Greenwood est aujourd’hui au cœur d’une fracture préoccupante dans le vestiaire. Certains de ses coéquipiers lui reprocheraient sa désinvolture et son manque d’implication dans les tâches défensives. Sa brouille avec Habib Beye devrait sans doute avoir des répercussions sur son avenir.

Une séparation inéluctable à l’Olympique de Marseille

L’attaquant anglais ne semble plus s’épanouir à l’OM. En cas de non-qualification en Ligue des champions, il sera très difficile de le retenir cet été. Eric Di Meco ne se fait aucune illusion face à cette situation. L’ancien défenseur a annoncé le divorce entre Mason Greenwood et l’OM dès cet été.

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« L’histoire va naturellement se régler pour l’intérêt des deux parties. (…) ça va se finir par un transfert où l’OM va se prendre ses sous», a-t-il prédit u micro de RMC Sport. Quoi qu’il en soit, l’Olympique de Marseille se prépare à des mouvements importants cet été.