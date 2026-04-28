Mercato ASSE : Le sort de Larsonneur scellé après Troyes ?

Contesté par une partie du board de l’ASSE et annoncé sur le départ cet été, Gautier Larsonneur a-t-il scellé son sort lors de son match complètement raté contre l‘ESTAC ?

ASSE : Larsonneur complètement transparent contre Troyes

Gautier Larsonneur est pointé du doigt par Patrick Guillou, pour la défaite de l’ASSE contre l’ES Troyes AC (0-3), à Geoffroy-Guichard, samedi dernier. Le gardien de but numéro 1 des Verts a été coupable d’une grosse bourde sur le deuxième but des Troyens, en ratant complètement son intervention sur le lob de Tawfik Bentayeb.

Sur l’ensemble de la rencontre décisive pour la montée en Ligue 1, il a été transparent. Le capitaine et dernier rempart de l’équipe stéphanoise a concédé trois buts sur quatre tirs cadrés.

Selon l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne, le portier de 29 ans fait partie des cadres qui sont passés à côté de leur match.

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« Larsonneur symbolise la faillite des cadres. L’ultime rempart, aux 112 buts encaissés sur les deux dernières saisons, change de costume après le match. En chargé de la communication, mais surtout de diversion, il masque le but vidéo gag encaissé », a écrit Patrick Guillou, dans sa chronique pour Le Progrès.

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Annoncé vers la porte de sortie, si l’ASSE retrouve la Ligue 1, Gautier Larsonneur semble avoir scellé définitivement son sort. Les recruteurs stéphanois, déjà à la recherche d’un gardien de but pour prendre la place de Brice Maubleu en fin de contrat, devraient recevoir de nouvelles instructions : trouver le remplaçant de Gautier Larsonneur. Même s’il lui reste encore un an de contrat chez les Verts, il a désormais peu de chances d’aller au bout de ce bail.

D’ailleurs, les noms d’Hervé Koffi du RC Lens (prêté à Angers) ou encore d’Ewen Jaouen (20 ans) du Stade de Reims circulent déjà à Saint-Etienne. À l’étranger, la piste menant vers Slawomir Abramowicz (22 ans en juin) du club Jagiellonia Bialystok, en Pologne, a été révélée la semaine dernière.

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Peuple-Vert a confirmé l’intérêt de Kilmer Sports Ventures pour le portier Polonais. Il « figure en bonne place dans la liste des gardiens ciblés par la direction sportive stéphanoise pour cet été » selon le média spécialisé, qui assure ensuite : « Un intérêt sérieux, pas une simple pige de scouting ».