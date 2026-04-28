OL : Terrible coup d’arrêt pour un taulier de Lyon

Alors que l’OL est engagé dans un sprint final décisif, pour une place en Ligue des Champions, Paulo Fonseca perd un taulier de son équipe.

OL : Lésion musuclaire confirmée pour Orel Mangala

L’OL a récupéré Corentin Tolisso et Pavel Sulc, de retour de blessure, pour affronter l’AJ Auxerre. Le premier a même été buteur et passeur décisif en sortant du banc de touche, samedi dernier. Entré également en jeu en seconde période (58e), en même temps que le capitaine, le deuxième a pu rejouer après avoir manqué deux matchs de suite.

Mais la victoire de Lyon avait été entachée par la blessure d’Orel Mangala. Touché à la cuisse, il avait été remplacé par Tanner Tessmann après 34 minutes de jeu. Trois jours plus tard, on en sait un peu plus sur la blessure de l’international belge (23 sélections). Selon les informations de L’Équipe, il souffre d’une petite lésion musculaire à la cuisse gauche.

Deux semaines d’indisponibilité pour le milieu lyonnais

La source indique que le milieu défensif sera indisponible deux semaines. Son retour est donc espéré lors du déplacement de l’Olympique Lyonnais à Toulouse, le 10 mai. Ce sera à l’occasion de la 33e et avant dernière journée de Ligue 1. Il manquera finalement un seul match contre le Stade Rennais (3 mai).

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Victime d’une rupture du ligament croisé, fin janvier 2025, Orel Mangala a rejoué un an plus tard, soit en janvier 2026. Il a été titulaire à 4 reprises, lors des 6 derniers matchs de championnat. Heureusement pour le numéro 5 des Gones et pour Paulo Fonseca, qu’il s’agit d’une blessure légère.