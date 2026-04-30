Mercato PSG : Une info explosive tombe pour Senny Mayulu !

Annoncé sur le départ lors du prochain mercato estival, Senny Mayulu pourrait finalement voir son avenir avec le PSG prendre une autre tournure dans les semaines à venir. Explications.

Mercato : Désaccord profond entre Senny Mayulu et le PSG

Il y a quelques semaines, Dominique Sévérac lâchait une bombe sur l’avenir de Senny Mayulu. Sous contrat jusqu’en 2027, le milieu offensif de 19 ans file droit vers la sortie après avoir snobé trois offres de prolongation jusqu’en juin 2030, poussant ainsi la direction du Paris Saint-Germain à préparer activement son transfert estival pour éviter un départ libre l’année prochaine.

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Les discussions ont capoté dès début 2026, avec trois propositions du club étendant le bail de trois saisons supplémentaires, toutes rejetées pour des écarts salariaux abyssaux, selon le spécialiste du club de la capitale. Après la victoire des hommes de Luis Enrique face à Chelsea en huitième de finale aller de Ligue des Champions (5-2), Dominique Sévérac avait expliqué que « par expérience, le PSG peut accepter une contre-proposition, mais pas deux.

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C’est ce qui est en train de provoquer le départ de Senny Mayulu en fin de saison. Le club n’apprécie pas qu’il ait refusé trois propositions. Le point de non-retour semble atteint. » Mais aux dernières nouvelles, il semble que les lignes aient considérablement bougé dans ce dossier.

Sévérac à propos de Mayulu : « Je le vois prolonger »

Lors d’une session Questions/Réponses organisée sur le site du journal Le Parisien, Dominique Sévérac a fait le point sur plusieurs dossiers chauds du Paris Saint-Germain, notamment l’avenir de Senny Mayulu, après la demi-finale aller de Ligue des Champions entre les hommes de Luis Enrique et le Bayern Munich.

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Alors qu’il évoquait un possible départ de Mayulu cet été, le journaliste du quotidien régional rapporte que « les positions se sont réchauffées et ça va mieux. Je le vois prolonger même si je n’ai pas d’infos particulières dans ce dossier à cet instant. »

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Mercato PSG : Senny Mayulu fixe sa condition pour prolonger

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Très apprécié par Luis Enrique, qui le décrit comme « un joueur avec sa qualité footballistique et sa mentalité », le natif de Le Blanc-Mesnil pourrait donc s’inscrire dans la durée avec son club formateur. Une bonne nouvelle pour les supporters parisiens qui avaient été nombreux à demander à la direction du club de tout mettre en oeuvre pour conserver Senny Mayulu.