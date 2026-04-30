OM : Coup dur, le groupe de Beye chamboulé avec 5 absents !

Habib Beye a fait le point sur son groupe, deux jours avant le déplacement de l’OM à Nantes. L’entraîneur marseillais enregistre trois retours et cinq absents.

OM : Habib Beye sera privé de 5 joueurs contre Nantes

L’infirmerie de l’Olympique de Marseille se vide progressive. Habib Beye s’est même montré très optimiste ce jeudi en conférence de presse. Il a confirmé les retours d’Amine Gouiri et Igor Paixao. Ces deux attaquants se sont remis plus vite que prévu de leurs blessures respectives.

« On est satisfaits de voir Amine Gouiri et Igor Paixao revenir partiellement à l’entraînement », a lancé Habib Beye. Ce dernier pourra compter sur de nouvelles armes offensives contre le FC Nantes. Hamed Junior Traoré fera lui-aussi partie du voyage. Le milieu offensif a visiblement surmonté sa maladie.

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Cependant, tout n’est pas rose pour le coach marseillais. Les absents de longue date, CJ Egan-Riley, Geoffrey Kondogbia et Bilal Nadir, poursuivent toujours leur rééducation. Ils manqueront une nouvelle fois le déplacement de samedi à la Beaujoire. Et ce n’est pas terminé.

Benjamin Pavard et Timothy Weah sont suspendus

La défense de l’OM sera lourdement amputée de deux cadres. Benjamin Pavard et Timothy Weah sont tous deux suspendus. Ces absences obligent Habib Beye à un exercice d’équilibriste tactique. L’entraîneur sénégalais devra s’appuyer sur la profondeur de son banc pour renforcer son secteur défensif.

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Son défi est clair. Beye devra transformer ce casse-tête en une force collective capable de corriger des Canaris condamnés à la descente en Ligue 2. Sa composition d’équipe sera scrutée de très près.