Mercato :  Nasser al-Khelaïfi provoque la colère de l’OM

L’OM pourrait subir un sale coup du PSG lors du prochain mercato estival. Le meilleur buteur du club phocéen cette saison pourrait rejoindre l’ogre parisien cet été.

Mercato OM : Mason Greenwood vers Paris cet été ?

Le Vélodrome retient son souffle devant l’impensable. Mason Greenwood, l’atout maître de l’OM, se retrouve au cœur d’une rumeur qui glace le sang des supporters phocéens : un transfert vers le Paris Saint-Germain. C’est le journaliste Ekrem Konur qui annonce l’info. Le PSG, en quête de puissance offensive, aurait désigné l’attaquant anglais comme sa cible prioritaire.

Luis Enrique apprécie le profil de l’ancien prodige de Manchester United. Il voit en lui l’élément capable de dynamiser l’attaque parisienne dès la saison prochaine. Le club de la capitale ne se contente plus d’observer, il prépare une offensive concrète pour arracher le joyau de son rival historique.

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Malgré son statut de meilleur joueur olympien depuis deux saisons, Greenwood ne semble pas intransférable. L’OM, à l’aube d’un nouveau cycle, pourrait céder. La direction marseillaise fixe toutefois la barre très haut. On parle d’un prix de départ oscillant entre 80 et 100 millions d’euros.

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Cette somme colossale ne freine pas les ardeurs de Paris. Le PSG possède les ressources nécessaires pour s’aligner sur ces exigences. Verser un tel pactole à l’ennemi juré pour lui subtiliser son meilleur élément ne semble pas effrayer les décideurs qataris. Si l’intérêt de la Juventus et du FC Barcelone est réel, l’option parisienne prend de l’ampleur.

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Pourquoi se séparer d’un joueur si décisif ? Malgré des statistiques impressionnantes de 25 buts et 10 passes décisives en 42 matchs, le bilan de l’Anglais est nuancé par son comportement hors du terrain. Son manque d’implication défensive agace.

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Dans l’intimité du vestiaire, son attitude aurait même provoqué certaines frictions. Un départ réglerait donc deux problèmes d’un coup. Sportivement, Marseille perdrait son leader technique, mais économiquement, l’opération serait salvatrice. Pour les Parisiens, tous les signaux sont au vert. Ils récupéreraient un talent pur pour la saison prochaine.

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