Mercato PSG : la décision est prise, il va quitter Paris cet été  

Les dirigeants du PSG se penchent déjà sur l’avenir de Lucas Hernandez. Le roc français pourrait quitter le navire à la fin de cette saison.

Mercato PSG : Lucas Hernandez sur le départ

Après un mercato hivernal calme, le PSG va bouger lors du prochain marché des transferts. La direction souhaite renforcer l’équipe de Luis Enrique. Elle veut surtout se séparer des joueurs devenus indésirables. Lucas Hernandez est concerné. Bien que l’international français entre régulièrement en jeu, son salaire devient un poids pour le club de la capitale.

Un joueur aux émoluments colossaux ne peut plus se contenter de cirer le banc de touche. Selon les informations du compte spécialisé PSG Inside Actu, la décision interne est prise. Hernandez sera mis en vente dès la fin de la saison. Luis Enrique, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont tous validé ce départ.

À voir

Mercato OM : Un milieu belge se rapproche de Marseille

Lire aussi : Mercato PSG : Luis Campos dégote un monstre à 15 M€

Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’ancien Munichois a certes disputé 24 matchs cette saison, mais la majorité de ses apparitions se sont faites en cours de jeu. Le joueur acceptera-t-il de quitter la capitale ? Il n’a pas encore annoncé sa décision.

Ses courtisans peineront à s’aligner sur son salaire actuel au Paris Saint-Germain, estimé à un million d’euros mensuels. Hernandez occupe la troisième place de la grille salariale du club. Il se situe juste derrière Ousmane Dembélé et Marquinhos. Le crack tricolore devance plusieurs titulaires indiscutables.

Lire la suite sur le PSG

PSG : Incroyable nouvelle pour le Paris SG avant Liverpool !

À voir

OL : Une mauvaise nouvelle tombe pour Tolisso avant le Celta

Mercato PSG : Luis Campos déchire l’offre d’Arsenal

Mercato PSG : Gros coup de Campos, un serial buteur arrive