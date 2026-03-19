OL – Celta : Le coup préparé par Giráldez contre Lyon

Ayant réussi à préserver le match nul contre l’OL, à 10 contre 11, le Celta Vigo entend décrocher sa qualification à Lyon, ce jeudi, selon Claudio Giráldez.

OL : Le Celta Vigo sans Iglesias et Mingueza

Le Celta Vigo avait mené l’OL, au stade Balaidos, lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Mais l’équipe de Claudio Giráldez avait concédé le nul (1-1) en toute fin de match, pendant qu’elle était réduite à 10, à la suite de l’expulsion de Borja Iglesias (54e).

Pour le match retour décisif, le club galicien est privé naturellement de son attaquant exclu, ainsi que d’Oscar Mingueza, aussi suspendu.

Giráldez (coach du Celta) : « Nous savons comment faire mal à l’OL »

Cependant, l’entraîneur du Celta reste confiant pour la qualification. Il assure que son équipe ne va pas changer son système de jeu, malgré les absences. « Nous allons essayer de garder notre identité. Nous abordons le match avec conviction », a-t-il indiqué en conférence de presse d’avant-match.

Claudio Giráldez a évidemment préparé un coup contre l’Olympique Lyonnais pour passer cette étape. « Il faut rester sereins pour se concentrer sur le match et non sur l’aspect émotionnel. Nous savons exactement comment leur faire mal en mettant la pression », a-t-il déclaré.

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Le Celta Vigo a prévu de procéder par des transitions rapides pour surprendre Lyon. Claudio Giráldez espère réussir son coup en « se montrant efficace dans les derniers mètres ».

Lyon – Vigo : Fonseca anticipe le plan de Giráldez

À l’OL, Paulo Fonseca a déjà anticipé le plan de jeu de son homologue, en tirant les enseignements du match aller. Il a prévenu son équipe dans ce sens. « Nous devons faire un match très équilibré. Si on ne pense qu’à attaquer, on va prendre de gros risques. Il faut fermer immédiatement les possibilités de contre-attaque », a-t-il recommandé aux Gones.

Cette confrontation décisive pour une place en quarts de finale de la C3 s’annonce donc stratégique. Le coach de Vigo l’a d’ailleurs souligné, en évoquant « un match qui sera plus tactique qu’émotionnel ».

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