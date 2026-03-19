PSG – Liverpool FC : Arne Slot prévient déjà Luis Enrique !

Conquérant et explosif ce mercredi soir contre Galatasaray, Liverpool FC s’est largement imposé à Anfield pour renverser Galatasaray (4-0), validant ainsi son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Alors que le PSG se profile désormais une nouvelle double confrontation avec le PSG, Arne Slot a envoyé un message fort à Luis Enrique et ses joueurs.

PSG : Liverpool veut sa revanche, Arne Slot prévient

Battus 1-0 à Istanbul, les hommes d’Arne Slot devaient se réveiller à Anfield, afin d’éviter l’élimination de la Ligue des Champions. Face à son public ce mercredi soir, Liverpool n’a laissé aucune chance à Galatasaray (4-0) en huitièmes de finale retour de l’UEFA Champions League, et retrouvera le PSG en quarts de finale. Des retrouvailles un peu plus d’un an après.

Les Parisiens en étaient sortis vainqueurs après un âpre duel avec une défaite à domicile à l’aller (0-1) malgré une nette domination, puis une qualification à Anfield au retour (0-1, 1 T.A.B. 4). Le manager des Reds s’attend à nouveau à une double confrontation très compliquée face aux Champions d’Europe en titre, mais le technicien néerlandais assure que la grosse prestation de ses joueurs contre Galatasay mercredi soir n’a pas de quoi faire sourire l’équipe de Luis Enrique.

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« La saison dernière, nous avons été complètement dominés à l’extérieur et avons perdu aux tirs au but », s’est souvenu Arne Slot au micro de TNT Sports, avant de poursuivre. « Ils n’ont pas baissé de niveau, mais après ce soir, ils ne seront pas heureux de jouer contre nous. La saison dernière, nous étions la seule équipe à les avoir poussés en prolongation puis aux tirs au but », a prévenu l’homme de 47 ans. Le ton est donné avant deux matchs qui s’annoncent particulièrement disputés.

L’UEFA dévoile le calendrier des rencontres

En quart de finale de la Ligue des Champions 2025-2026, Liverpool va retrouver sa bête noire de l’année passée, le PSG. Après avoir humilié un autre cador de Premier League, Chelsea, battu 8-2 sur les deux matchs, les Rouge et Bleu auront l’occasion de faire coup double en s’offrant la tête des Reds.

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Quelques minutes après les derniers huitièmes de finale, l’UEFA a dévoilé les dates des quarts de finale aller et retour de la Champions League. Ainsi, le Paris Saint-Germain accueillera Liverpool le mercredi 8 avril 2026 au Parc des Princes à partir de 21h. Et le quart de finale retour se jouera à Anfield le mardi 14 avril à la même heure.

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