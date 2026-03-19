ASSE – Annecy : Montanier confirme deux retours en défense

Comme pressenti, le retour de deux défenseurs stéphanois, pour ASSE – FC Annecy, samedi (20h), est confirmé par Philippe Montanier.

ASSE : Montanier annonce Lamba et Le Cardinal contre Annecy

L’ASSE récupère finalement Chico Lamba et Julien Le Cardinal pour affronter le FC Annecy, lors de la 28e journée de Ligue 2, samedi. Remis de leurs blessures musculaires, les deux défenseurs centraux sont disponibles.

« Chico Lamba postule, tout comme Julien Le Cardinal », a confirmé Philippe Montanier, en conférence de presse d’avant-match. Victime d’une blessure à la jambe, contractée en janvier contre le Stade de Reims, Lamba a rejoué avec la Réserve , dimanche, et il a eu de bonnes sensations.

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Quant au néo-capitaine de l’AS Saint-Etienne, Le Cardinal, il avait senti une gêne à l’ischio lors du match contre Grenoble Foot, samedi dernier. Par mesure de prudence, il avait été sorti rapidement.

Le joueur recruté à Brest cet hiver a été ménagé ensuite, ce qui lui a permis de bien récupérer. « On l’a protégé en début de semaine, il est ok pour ce week-end ! », a assuré le coach de Saint-Etienne.

Saint-Etienne : Retour repoussé pour Jaber, Bernauer retrouve le collectif

Concernant Mahmoud Jaber, son retour est reporté après la trêve internationale, comme annoncé. Idem pour Maxime Jaber, qui a réintégré le collectif ce jeudi. « Pour Mahmoud, le retour est repoussé à la suite d’un léger contretemps. Maxime a, lui, repris l’entraînement avec le groupe aujourd’hui. Ça fait plaisir de le revoir », a précisé Philippe Montanier.

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