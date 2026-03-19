Après GF38 – ASSE, Grenoble sort un communiqué officiel

L’ASSE était en déplacement à Grenoble, samedi dernier. Cinq jours plus tard, le club isérois publie un communiqué relatif à des signalements lors de la rencontre.

Affrontement entre supporters de l’ASSE et de GF38 à Grenoble

L’ASSE et Grenoble Foot se sont neutralisés (0-0), lors de la 27e journée de Ligue 2. Près d’un millier de supporters stéphanois avaient fait le déplacement au stade des Alpes. Sur le terrain, la rencontre s’est déroulée sans incident.

Mais en dehors, il y a eu des affrontements violents entre des supporters des deux clubs, faisant une dizaine de blessés légers, dont deux policiers. Les forces de l’ordre ont dû intervenir en usant de gaz lacrymogènes pour mettre fin à la bagarre.

Signalements lors de GF38 – ASSE : Communiqué officiel de Grenoble Foot

Outre cet incident entre supporters, GF38 dénonce des faits graves lors des contrôles de sécurité pour accéder au stade, lors du match contre les Stéphanois. Le club a réagi via un communiqué, dans lequel il condamne les supposés palpations sexistes et annonce l’ouverture d’une enquête.

« Le Grenoble Foot 38 a pris connaissance de faits graves qui se seraient produits lors des contrôles de sécurité en marge de la rencontre face à l’AS Saint-Etienne, faisant état de palpations abusives. Dès la remontée de ces signalements, le club a pris la pleine mesure de la situation et a immédiatement diligenté une enquête, en lien étroit avec ses prestataires de sécurité, afin d’établir précisément les faits ainsi que les responsabilités qui en découleraient », a fait savoir l’adversaire de l’ASSE.

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« En toute hypothèse, le Grenoble Foot 38 condamne avec la plus grande fermeté tout comportement inapproprié et toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des personnes. La sécurité, le respect et la dignité de l’ensemble de nos spectateurs et spectatrices sont des priorités absolues. […].

Profondément engagé dans la lutte contre toutes les formes de violences et de discriminations […], le GF38 Invite toute personne victime ou témoin de tels agissements, lors de ce match ou de rencontres précédentes, à remplir notre formulaire dédié afin de contribuer à la libération de la parole et à la manifestation de la vérité. […].

Le Grenoble Foot 38 tient à assurer ses supporters et l’ensemble de son public qu’à l’issue de l’enquête en cours, dans la mesure où des faits portant atteintes aux personnes étaient caractérisés, des mesures fermes qui s’imposent seront prises sans délai.

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Le club réaffirme son exigence absolue d’exemplarité et restera pleinement mobilisé pour que de tels faits ne puissent se reproduire », a communiqué le 13e de Ligue 2.

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