ASSE : Un pilier de Montanier bientôt privé du terrain ?

À l’approche du sprint final de la Ligue 2, l’ASSE doit composer avec un dilemme inquiétant. L’un de ses cadres, essentiel au dispositif de Philippe Montanier, se retrouve sous la menace d’une suspension qui pourrait changer la donne dans la course à la montée.

ASSE : Abdoulaye Kanté sous la menace d’une suspension

‎Abdoulaye Kanté est devenu l’un des visages de l’intensité stéphanoise. Face à Grenoble, le milieu a écopé d’un carton jaune supplémentaire, portant à trois ses avertissements sur les quatre derniers matchs. Dans un championnat où chaque point compte, son profil physique et son impact sur le jeu font de lui un élément indispensable du collectif.

Lire aussi : ASSE : Après Stassin, un autre joueur clé mis en lumière

À voir

Stade Rennais : Grosse inquiétude avant le RC Lens

‎Pour Montanier, perdre Kanté ne serait pas anodin. Son sens du placement et sa capacité à casser les lignes adverses font de lui un pivot stratégique. Or, avec la menace d’une suspension imminente, le coach se retrouve confronté à un casse-tête : maintenir l’agressivité qui fait la force de l’équipe tout en évitant de se priver de ce joueur-clé lors des rendez-vous décisifs, notamment contre Troyes.

‎Surveillance accrue : Boakye et Tardieu dans le viseur

‎Si Kanté concentre toutes les attentions, Augustine Boakye et Florian Tardieu ne sont pas en reste. Le milieu ghanéen, déjà suspendu plus tôt dans la saison, a accumulé huit cartons jaunes et reste en zone de danger disciplinaire. Sa présence sur le terrain, essentielle pour le pressing et la récupération, pourrait être compromise dans les prochaines semaines.

Lire aussi : Mercato : KSV se mêle à un gros dossier au FC Porto

‎Tardieu, de son côté, frôle la suspension avec quatre avertissements au compteur. La prudence sera de mise pour ces milieux qui incarnent la combativité stéphanoise. Chaque décision arbitrale devient cruciale, et Montanier doit jongler entre discipline et performance pour sécuriser son effectif avant les matchs décisifs qui détermineront l’avenir de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Montanier choque le vestiaire avec un choix fort

À voir

‎PSG-Liverpool : Les Reds lancent déjà parfaitement le choc

ASSE : Montanier tient un discours salvateur à Grenoble

Mercato : Retour d’Amougou à Saint-Etienne, les conditions déjà fixées