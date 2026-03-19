Mercato : L’ASSE humilie l’OM pour un crack en défense !

L’ASSE frappe un coup de maître en doublant l’OM pour la signature d’un jeune défenseur central en provenance du Sporting Club Air Bel. Un pari audacieux sur l’avenir. Explications.

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L’ASSE n’attend plus pour sécuriser son avenir. Nadjim Ali Msa, jeune roc de 13 ans formé au Sporting Club Air Bel près de Marseille, a paraphé son premier contrat avec le club stéphanois ce mercredi. Ce défenseur central au physique déjà impressionnant et au sens du placement inné a tapé dans l’œil des recruteurs de l’ASSE lors d’un tournoi régional.

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En pleine dynamique positive en Ligue 2, les Verts misent sur ce prodige pour bâtir une nouvelle génération dorée, à l’image des légendes vertes d’antan. De son côté, l’OM continue de se faire voler des jeunes cracks. Très suivi pour son potentiel, Nadjim Ali Msa rejoindra officiellement l’ASSE à l’été 2028, au moment de son entrée au lycée.

Un choix fort pour ce jeune joueur, qui a choisi le projet stéphanois avant même que l’Olympique de Marseille ne le repère. Ce nouveau départ illustre les difficultés persistantes de l’OM à conserver les meilleurs talents de son territoire. Malgré la volonté affichée par Medhi Benatia de limiter ces pertes, le club phocéen continue de voir certains jeunes prospects lui échapper.

De son côté, l’AS Saint-Étienne confirme sa stratégie basée sur la formation et l’anticipation. En attirant un profil aussi prometteur, le club de Philippe Montanier prépare déjà l’avenir, tout en renforçant sa réputation dans le développement des jeunes joueurs. Cette opération s’inscrit dans une stratégie globale.

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L’AS Saint-Etienne, après des années de galère, accélère sur la détection précoce pour concurrencer Troyes ou Lorient dans la course à l’élite. Ali Msa pourrait déjà squatter les bancs U17 d’ici la fin de saison, avec un objectif clair : briller en Gambardella 2027. Les supporters, ravis, imaginent déjà ce gamin porter le maillot vert au Chaudron dans cinq ans.

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