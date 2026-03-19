Mercato OM :  Benatia dégote un crack à 32 M€ !

La direction de l’OM fonce sur un milieu de terrain néerlandais pour le prochain mercato. Des cadors européens lui préparent un sale tour concernant ce dossier.

Mercato OM : Benatia vise un milieu néerlandais

Kees Smit affole les géants européens à quelques mois de l’ouverture du mercato estival. Depuis plusieurs mois, le directeur de football de l’OM, Medhi Benatia espère attirer ce joyau de l’AZ Alkmaar pour renforcer le milieu de l’équipe de Habib Beye. Mais la Canebière semble s’éloigner pour le prodige néerlandais.

Bien que l’OM ait tenté de relancer la piste, c’est désormais Mikel Arteta qui avance ses pions pour s’offrir le Batave. Les Gunners ne sont pas seuls. Le FC Barcelone, Chelsea et le Real Madrid surveillent aussi de près la pépite de l’AZ Alkmaar. Le prix grimpe. On parle désormais de 32 millions d’euros pour s’attacher les services du milieu de terrain.

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Kees Smit est en pleine forme aux Pays-Bas. Pour beaucoup, il possède le profil idéal pour s’imposer en Premier League. L’OM le veut, mais les moyens manquent. La piste devient complexe pour Marseille. Lutter contre la puissance financière d’Arsenal et les exigences des dirigeants néerlandais serait très difficile. La valeur marchande de Smit s’envole à cause de la rude concurrence. Marseille ferait mieux de réallouer ses ressources vers des profils plus accessibles.

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