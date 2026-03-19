Mercato OM : Direction l’Espagne pour un chouchou de Beye  

Les dirigeants de l’OM envisagent de vendre l’une de leur star lors du prochain mercato estival. Les Marseillais réclament une somme colossale.

Mercato OM : Mason Greenwood vers l’Espagne ?

Mason Greenwood affole la Ligue 1. À l’OM, l’Anglais s’est imposé comme le patron incontesté du secteur offensif. Son immense talent attire désormais les plus grands clubs européens pour le prochain mercato d’été. Parmi eux, l’Atlético de Madrid se montre prêt à débourser le montant exigé par la direction phocéenne.

Greenwood était arrivé en France discrètement. Après ses déboires judiciaires et un passage par Getafe, il est devenu l’un des attaquants redoutables du championnat français. L’attaquant porte l’Olympique de Marseille sur ses épaules depuis deux saisons maintenant. Avec 15 buts inscrits cette année, il reste l’atout indispensable pour retrouver la Ligue des Champions.

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Mais le divorce pourrait être consommé entre l’Anglais et le club phocéen. Le départ du joueur semble possible en fin de saison. La direction marseillaise doit rentabiliser ses investissements. La vente de Greenwood constitue la solution idéale puisque les cadors européens se bousculent. Si la Juventus suit le dossier en Italie, c’est l’Espagne qui s’active le plus. L’Atlético de Madrid l’envisage pour remplacer Julian Alvarez. L’Argentin, champion du monde, est en effet annoncé partant.

Selon le quotidien Sport, l’OM exige 50 millions d’euros pour céder son joyau. Ce prix XXL n’effraie pas les Madrilènes. Le club espagnol dispose des fonds nécessaires et s’affiche comme un candidat très sérieux. Si Alvarez est vendu, l’achat de l’Anglais sera facile pour ce géant de Liga. À trois mois de l’ouverture du marché, l’avenir de la star marseillaise semble déjà se dessiner en Espagne.

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