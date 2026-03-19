Mercato : La tendance se précise pour Lucas Chevalier !

En difficulté au PSG et relégué dans la hiérarchie des gardiens de but, Lucas Chevalier pourrait déjà quitter le PSG cet été. Une destination se précise même déjà pour la suite de sa carrière.

Mercato PSG : Lucas Chevalier prêt à claquer la porte cet été ?

D’après les informations du quotidien L’Équipe, Lucas Chevalier pourrait demander à quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival s’il ne retrouve pas une place de titulaire d’ici là. Une hypothèse de plus en plus crédible au vu des performances solides de Matvey Safonov ces dernières semaines.

Le journal sportif explique que l’ancien portier du LOSC aurait notamment « confié à des proches qu’il avait réussi à prendre un peu de recul sur cette situation, que la tête allait bien et qu’il ne se montrerait pas fataliste sur son rôle », de numéro 2 dans la hiérarchie derrière l’international russe de 27 ans. Néanmoins, sa situation intrigue sur le marché, alors qu’il ne souhaiterait pas rester, si son statut de doublure se confirme d’ici la fin de saison.

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« Chevalier pourrait partir cet été, si la situation ne change pas, il y aura un sujet cet été ! Lucas Chevalier ne peut pas rester dans un rôle de numéro 2. Certains clubs le savent et ont déjà pris des renseignements », assure Loïc Tanzi, qui pense que « si Paris accepte de laisser partir Chevalier, il y aura le recrutement d’un gardien N°1 et que Luis Enrique ne fera pas de Safonov son gardien pour débuter la saison. » Surtout qu’un grand club de Premier League serait déjà positionné pour récupérer Lucas Chevalier cet été.

Tottenham insiste pour Lucas Chevalier

Spécialiste du mercato, Fabrizio Romano annonce lui aussi que le dossier Chevalier pourrait être chaud durant l’été du côté du Paris SG. « Certains clubs se sont déjà positionnés sur Lucas Chevalier, qui pourrait partir cet été. Tottenham, à la recherche d’un gardien depuis plusieurs mois, figure parmi ses prétendants », indique L’Équipe.

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À la recherche d’un grand portier pour remplacer Hugo Lloris, qui a quitté le club depuis janvier 2024, le club anglais apprécie énormément le profil du Parisien de 24 ans. Sous contrat jusqu’en juin 2030, Chevalier est évalué à 35 millions d’euros sur Transfermarkt, mais le Paris SG voudra récupérer sa mise de départ pour le laisser partir.

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