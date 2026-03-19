PSG – Liverpool : Daniel Riolo répond sèchement à Arne Slot

Renversant face à Galatasaray, mercredi soir, à Anfield, Liverpool sera face au PSG en quart de finale de la Ligue des Champions. Impressionné par la prestation de son équipe, Arne Slot a estimé que le PSG devrait avoir peur de retrouver les Reds à ce stade de la compétition. Daniel Riolo a commenté cette sortie de l’entraîneur du club anglais.

Arne Slot lance le choc PSG – Liverpool

Après une démonstration de force face à Galatasaray (4-0), Liverpool a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Ce succès, porté par des buts de Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch et Mohamed Salah, propulse les Reds vers un duel au sommet les 7 et 14 avril contre le Paris Saint-Germain, tenant du titre et grand favori à sa propre succession.

Toutefois, la dynamique a changé. Si le club anglais a perdu son titre en Premier League, sa prestation clinique de mercredi soir rappelle que les hommes d’Arne Slot restent redoutables en coupe d’Europe. La double confrontation face aux Parisiens s’annonce donc particulièrement intense.

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Surtout que les pensionnaires d’Anfield ont à coeur de laver l’affront de la saison dernière. Le technicien néerlandais, éliminé avec les Reds l’an passé par le PSG en huitième de finale, n’a pas peur d’affronter les Rouge et Bleu, comme il l’a fait savoir au micro de TNT Sports.

« La saison dernière, nous avons été complètement dominés à l’extérieur et avons perdu aux tirs au but. Ils n’ont pas baissé de niveau, mais après ce soir, ils ne seront pas heureux de jouer contre nous », a lancé Arne Slot en conférence de presse après la victoire écrasante de Liverpool face à Galatasaray. Des propos qui sont arrivés aux oreilles de Daniel Riolo.

« Je ne vois même pas comment cette équipe de Liverpool peut inquiéter le PSG »

Conscient du défi qui l’attend, Arne Slot estime que son équipe est le chat noir idéal pour le Paris SG. Cependant, Daniel Riolo croit que Liverpool, comme la saison dernière, va mordre la poussière face à Ousmane Dembélé et ses coéquipiers. L’éditorialiste de RMC voit même les garçons de Luis Enrique bouffer les Anglais sans trop de difficultés, même si Bradley Barcola sera très probablement absent pour ces deux matchs.

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« Je ne vois même pas comment cette équipe de Liverpool peut inquiéter le PSG. Je ne vois pas comment. Techniquement il n’y a pas photo, tactiquement c’est pareil. Je ne vois même pas comment », a commenté Daniel Riolo sur les antennes de la radio métropolitaine. Pour lui donc, la troupe de Luis Enrique part largement favorite en quart de finale de Ligue des Champions contre les Reds.

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