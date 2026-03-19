PSG: Luis Enrique reçoit une sacrée nouvelle avant Liverpool

Le PSG accueille Liverpool FC en quart de finale aller de la Ligue des Champions le mercredi 8 avril prochain au Parc des Princes. Trois semaines avant ce choc, Luis Enrique, l’entraîneur parisien, a reçu une très bonne nouvelle en provenance de l’infirmerie.

PSG : Un cadre de Luis Enrique de retour contre Liverpool

Le PSG connaît son adversaire pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ce sera Liverpool, avec un match aller le mercredi 8 avril au Parc des Princes. Cette rencontre pourrait marquer le retour à la compétition d’un cadre de Luis Enrique. Touché à un genou et absent depuis deux mois, Fabian Ruiz (29 ans, 23 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) se rapproche notamment d’un retour.

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En effet, selon les informations divulguées par RMC, le milieu de terrain espagnol devrait reprendre l’entraînement collectif avec le PSG après la trêve internationale. Le joueur de 29 ans pourrait ainsi rejouer lors de la réception de Toulouse FC, en championnat, le 3 avril prochain.

« Blessé au genou, Fabian Ruiz doit reprendre l’entraînement collectif avec le PSG après la trêve internationale. Si tout va bien il fera son retour dans le groupe de Luis Enrique dans la foulée. Le PSG va retrouver Liverpool la semaine du 6 avril pour le 1/4 aller de la LDC », rapporte le journaliste Fabrice Hawkins sur Twitter.

Son absence se fait ressentir depuis bientôt deux mois dans l’entrejeu du PSG. Mais l’un des fers de lance du trio magique de la saison dernière avec le Paris SG, avec Joao Neves et Vitinha, est ainsi sur le point de faire son retour dans le groupe de Luis Enrique.

Blessé au genou, Fabian Ruiz doit reprendre l'entraînement collectif avec le PSG après la trêve internationale. Si tout va bien il fera son retour dans le groupe de Luis Enrique dans la foulée.

Le PSG va retrouver Liverpool la semaine du 6 avril pour le 1/4 aller de la LDC.… pic.twitter.com/6O5OwuXb58 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) March 18, 2026

Une excellente nouvelle pour le PSG, qui est lancé dans la dernière ligne droite de sa saison et qui attend de pied ferme son milieu polyvalent, si précieux dans la récupération et l’impact physique. En revanche, les émotions sont contrastées pour les supporters parisiens, qui ont appris plus tôt dans la soirée la blessure de Bradley Barcola.

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Titulaire face à Chelsea mardi soir à Stamford Bridge, l’attaquant français est sorti peu avant l’heure de jeu et souffre d’une « entorse ligamentaire sévère de la cheville droite », selon le communiqué médical du Paris Saint-Germain. L’ancien milieu offensif de l’OL va observer « plusieurs semaines » d’indisponibilité, ce qui l’écarte de facto de la liste de l’équipe de France pour le prochain rassemblement.

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