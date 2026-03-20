Mercato OL : Deux signatures actées d’un coup à Lyon !

L’OL a acté deux signatures d’un coup, ce vendredi 20 mars, comme indiqué par le club rhodanien, dans un communiqué officiel.

Mercato : Premiers contrats pro pour Tiago Gonçalves et Angel Garcia

L’OL a offert des contrats professionnels à deux jeunes pépites formées dans son académie. Tiago Gonçalves a signé jusqu’au 30 juin 2028. Quant à Angel Garcia, il a décidé de poursuivre sa progression à Lyon jusqu’en juin 2029.

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« L’Olympique Lyonnais annonce la signature des premiers contrats professionnels du milieu de terrain, né en 2007 à Bourgoin-Jallieu, Tiago Gonçalves, et du latéral gauche Angel Garcia, issu de la génération 2008 », a communiqué Lyon.

Premiers contrats professionnels pour nos milieu de terrain Tiago Gonçalves et latéral gauche Angel Garcia ❤️💙https://t.co/ane6wB30f5 pic.twitter.com/unjxcpUtWZ — Olympique Lyonnais (@OL) March 20, 2026

Selon la précision du club rhodanien, Tiago Gonçalves est un pilier de l’équipe engagée en National 3. Cependant, il a fait trois apparitions avec l’équipe professionnelle cette saison, en Europa League.

Quant à Angel Garcia, il est un titulaire indiscutable avec les U19 entraîné par Florent Balmont. Il s’est fait remarquer en Coupe Gambardella, compétition dans laquelle l’OL sera opposé au Stade Rennais, le 5 avril prochain, en quart de finale.

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