AS Monaco : Paul Pogba, la surprise de Pocognoli à Lyon ?

À deux jours du déplacement à Lyon pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, Paul Pogba a fait son retour dans le groupe de l’AS Monaco à la Turbie. Suffisant pour que Sébastien Pocognoli le convoque pour affronter l’OL ?

AS Monaco : Paul Pogba de retour à l’entraînement avant le choc contre l’OL

Bonne nouvelle pour l’AS Monaco avant d’affronter l’Olympique Lyonnais. En effet, Paul Pogba était présent à l’entraînement de ce vendredi matin avec le groupe de Sébastien Pocognoli à La Turbie. L’international français revient d’une blessure au mollet qui l’a éloigné des terrains pendant trois mois.

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Fin février, à la veille du play-off aller de Ligue des champions contre le PSG, l’entraîneur du club monégasque avait annoncé qu’il s’attendait à un retour du milieu de terrain de 33 ans pour la fin du mois de mars.

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« Le schéma de retour est clair. On l’attend avant la trêve internationale. Et on espère grandir dans cette période-là pour aller vers la dernière partie de saison », confiait le coach belge, Sébastien Pocognoli, en conférence de presse.

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Les délais sont donc respectés. Mais il n’est à priori pas question que Paul Pogba, qui doit monter en puissance durant la trêve, figure dans le groupe de l’ASM pour affronter l’OL de Paulo Fonseca, ce dimanche après-midi, à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1.

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