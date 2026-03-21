Mercato OM : Enorme braquage à 4M€, coup de génie de Benatia

‎L’OM a peut-être signé l’un des coups les plus retentissants du dernier mercato d’hiver, dans un silence presque coupable. Derrière cette opération éclair, Mehdi Benatia a frappé fort, très fort, avec une précision chirurgicale.

‎Mercato OM : Quinten Timber, pari audacieux devenu jackpot

‎Dans les coulisses du Vélodrome, certains parlent déjà d’un « casse parfait ». Arracher Quinten Timber au Feyenoord Rotterdam pour un peu plus de 4 millions d’euros relève presque de l’insolence sur un mercato souvent inflationniste. Une opportunité contractuelle savamment exploitée, qui témoigne d’un sens aigu des affaires.

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‎Ce transfert, anticipé avec finesse, permet à l’Olympique de Marseille de devancer une concurrence européenne pourtant attentive. Dans une période où chaque euro compte, le club phocéen réussit là où d’autres tergiversent : agir vite, et surtout bien.

‎Beye séduit, Marseille déjà conquis

‎Sur le banc, Habib Beye ne cache pas son enthousiasme. Lors de sa présentation, le technicien a livré un discours aussi clair que ambitieux : « Pour moi, c’est un coup magnifique réalisé par le club. Quinten Timber, c’est un joueur d’une dimension supérieure… Honnêtement, le voir débarquer pour ce prix-là, c’est une aubaine absolue », a-t-il confié.

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‎Un éloge appuyé qui en dit long sur le rôle promis au Néerlandais. Beye voit en lui une pièce maîtresse, capable d’apporter « verticalité et puissance » tout en cassant les lignes. En somme, le profil parfait pour insuffler une nouvelle dynamique au milieu marseillais.

‎Une opération déjà rentable pour Marseille ?

‎Capitaine aux Pays-Bas, Timber n’arrive pas en simple renfort. Il débarque avec un statut, une personnalité, et cette capacité rare à imposer son rythme. À seulement 24 ans, il incarne déjà une forme de maturité qui séduit un vestiaire en reconstruction. ‎Beye ne s’y trompe pas et insiste : « Il a cette faculté rare de briser les lignes… C’est un monstre physique avec une finesse technique hollandaise. » Un cocktail explosif qui pourrait rapidement faire chavirer le public du Vélodrome.

‎‎Au-delà du terrain, ce transfert pourrait devenir une référence économique. Si Timber confirme, sa valeur pourrait tripler en quelques mois, flirtant avec les 30 millions d’euros. Une perspective qui ferait de ce recrutement un modèle de gestion. ‎À l’approche du choc face au LOSC Lille en Ligue 1, Marseille avance avec confiance. Et Beye de conclure, presque prophétique : « Vous allez l’adorer… C’est le genre de joueur qui transpire Marseille. » Une promesse qui ne demande désormais qu’à être tenue.

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