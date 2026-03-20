ASSE : Montanier lâche sa décision pour Djylian N’Guessan

Porté disparu de l’équipe de l’ASSE, Djylian N’Guessan est-il dans les plans de Philippe Montanier ? La première réponse du nouvel entraîneur est tombée.

ASSE : Djylan N’Guessan mis au placard !

Blessé à l’ischio pendant la préparation estivale de l’ASSE, début juillet 2025, Djylian N’Guessan a manqué le début de saison. Revenu de blessure, il n’entrait pas dans les plans d’Eirik Horneland. Pour preuve, le jeune avant-centre n’a joué que 6 minutes en Ligue 2, en novembre 2025, et un match en coupe de France sous les ordres de l’ex-entraîneur des Verts.

Nommé nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne, début février, Philippe Montanier a convoqué le joueur de 17 ans contre Guingamp. Cependant, il n’avait joué que les 5 dernières minutes de la rencontre de la 23e journée du championnat. Depuis sa dernière apparition le 14 février 2026, Djylian N’Guessan a disparu de l’équipe stéphanoise.

Montanier : « Djylian est loin d’être à 100 % »

Interrogé en conférence de presse sur la situation de ce dernier, le coach des Verts fait savoir qu’il a un souci physique : « Djylian est loin d’être à 100 %, il ne s’entraîne toujours pas collectivement ».

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Philippe Montanier apprécie bien le profil de l’attaquant formé à l’ASSE. Mais il doit encore progresser pour espérer décrocher une place dans l’équipe type stéphanoise.

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« Djylian N’Guessan est un très bon profil. C’est un joueur très intéressant, et en plus, c’est un super gamin. Il faut mettre l’accent dessus et féliciter nos éducateurs parce que tous nos jeunes ont une super mentalité, ils aiment travailler, ils aiment s’entraîner. C’est un bonheur d’avoir ces jeunes-là dans le groupe et Djylian en fait partie », a-t-il confié.

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