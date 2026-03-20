PSG-Liverpool : Vers un énorme forfait avant le choc ?

À l’approche du duel tant attendu entre le PSG et Liverpool FC en Ligue des Champions, une ombre plane sur Anfield comme sur le Parc des Princes. L’état de forme de Mohamed Salah inquiète, et pourrait rebattre les cartes d’un quart de finale déjà explosif.

PSG-Liverpool : Salah freiné en plein élan par une blessure

‎Sorti en fin de match face à Galatasaray, Mohamed Salah n’a pas seulement quitté la pelouse prématurément : il a aussi semé le doute dans les esprits. Véritable métronome offensif des Reds, son absence, même temporaire, résonne comme un coup de tonnerre dans la préparation du choc face au PSG.

Lire aussi : PSG – Liverpool : Luis Enrique calme les ardeurs d’Arne Slot

‎En conférence de presse, Arne Slot n’a pas caché son inquiétude : « C’est inhabituel », a-t-il lancé. Une phrase courte, mais lourde de sens, tant l’Égyptien est réputé pour sa robustesse et sa régularité. Le technicien néerlandais a confirmé qu’il ne serait pas aligné ce week-end, preuve que la prudence est désormais de mise.

‎Une trêve salvatrice… mais à double tranchant

‎Dans ce contexte, la trêve internationale arrive presque comme une bénédiction pour Liverpool. Elle offre un délai précieux pour permettre à Mohamed Salah de récupérer sans pression immédiate de la compétition. « La bonne nouvelle pour Liverpool et pour nous, c’est que nous entrons dans une trêve internationale », a souligné Arne Slot.

À voir

Mercato : Le PSG défie le Real Madrid pour un joyau argentin

Lire aussi : PSG : Luis Enrique terrifié après la démonstration à Chelsea

‎Mais ce choix a un coût. « La mauvaise nouvelle pour l’Égypte, c’est qu’il ne pourra pas y aller », a-t-il ajouté. Les Pharaons devront donc se passer de leur leader offensif pour leurs rencontres amicales, un sacrifice assumé dans l’optique d’un retour rapide au plus haut niveau.

‎Le Paris SG à l’affût d’une faille

‎Du côté du Paris Saint-Germain, cette situation est suivie de très près. Un Mohamed Salah diminué, voire absent, changerait profondément la physionomie de la double confrontation. Car même sur courant alternatif cette saison, l’ailier reste un facteur X capable de faire basculer un match en une accélération.

‎Cependant, Arne Slot garde espoir : « Il ne reste que deux semaines avant notre prochain match… alors espérons qu’il pourra être de retour d’ici là ». Un optimisme mesuré, renforcé par la discipline physique exemplaire de son joueur. « L’expérience a montré qu’il peut revenir plus tôt que certains autres », a-t-il insisté.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato : Le PSG défie le Real Madrid pour un joyau argentin

À voir

ASSE : Montanier lâche sa décision pour Djylian N’Guessan

PSG Mercato : Luis Enrique négocie en personne avec Raphinha

FLASH PSG : Luis Enrique confirme un absent inattendu à Nice