PSG : Un joueur de Chelsea totalement choqué par le Paris SG

La démonstration de force du PSG face à Chelsea mardi passé a laissé des traces indélébiles à Stamford Bridge. Un joueur des Blues n’en revient toujours pas.

Cucurella après Chelsea – PSG : « j’ai dû demander le score cumulé pour être sûr de qui perdait »

Après avoir perdu au Parc des Princes à l’aller (2-5), Chelsea espérait réaliser la remontada face au PSG en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Mais le mardi dernier, le club londonien a assisté impuissant à une nouvelle démonstration de force des hommes de Luis Enrique sur leurs propres installations.

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Grâce à des réalisations de Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola et Senny Mayulu, le Paris Saint-Germain a remporté la deuxième manche des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League contre Chelsea. Au total, l’équipe conduite par Liam Rosenior a été balayée 8-2 par le Paris SG sur les deux rencontres.

Mais au-delà du score, qui en dit long sur l’écart entre les deux équipes, c’est surtout le sérieux et la maitrise des Parisiens qui ont marqué du côté de Londres. Avec trois buts d’avance après le match aller, Ousmane Dembélé et ses partenaires auraient pu gérer, mais ils ont préféré presser et chercher forcément la victoire. Ce scénario a complètement choqué Marc Cucurella, le latéral gauche de l’équipe anglaise.

« Je continuais à courir, mais le PSG continuait à jouer comme si c’était lui qui perdait. À un moment donné, j’ai dû demander le score cumulé pour être sûr de qui perdait… ça n’avait pas beaucoup de sens pour moi », a raconté l’international espagnol de 27 ans sur l’intensité imposée par les Parisiens.

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Champion d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain tient à conserver sa couronne et va défier un autre pensionnaire de Premier League en quart de finale de cette compétition puisque ce sont les Reds de Liverpool qui se dresseront sur le chemin des hommes de Luis Enrique les 8 et 14 avril prochain.

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