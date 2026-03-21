ASSE : Une absence de taille à Annecy contre Saint-Etienne !

Un joueur majeur du FC Annecy est absent du contre l’ASSE, ce samedi (20h). C’est la surprise de taille dans le groupe annécien.

L’ASSE toujours privée de plusieurs joueurs

L’ASSE est privée de plusieurs joueurs pour affronter le FC Annecy, ce samedi soir au stade Geoffroy-Guichard. Gautier Larsonneur (gardien N°1 et capitaine), Florian Tardieu, Joao Ferreira, Mahmoud Jaber, Maxime Bernauer, Djylian N’Guessan… sont tous absents.

Toutefois, Philippe Montanier enregistre le retour de Chico Lamba et aussi la présence de Julien Le Cardinal, qui avait ressenti une gêne musculaire face à Grenoble Foot, samedi dernier.

Antoine Larose absent du groupe d’Annecy à Saint-Etienne

Chez l’adversaire de l’AS Saint-Etienne, l’on note plusieurs retours. En revanche, l’absence d’Antoine Larose dans le groupe est étonnante ! Ayant joué 72 minutes contre Troyes, lundi, dernier, avant de céder sa place à valentin Jacob, il ne semblait pas blessé. Selon Peuple-Vert, le décisif ailier droit est victime du choix de Laurent Guyot.

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L’absence de l’attaquant de 33 ans est quand même surprenant, car il est auteur de 5 buts et 2 passes décisives en Ligue 2 cette saison. De plus, il fait partie des joueurs-cadres de l’équipe d’Annecy, avec 15 titularisations lors des 18 derniers matchs consécutifs en championnat.

Absent contre l’ASSE, Antoine Larose va également manquer la confrontation avec l’EA Guingamp, après la trêve internationale, en raison d’une suspension.

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