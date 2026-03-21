PSG : Liverpool tremble avant le choc au Parc des Princes !

À un peu plus de deux semaines du quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le PSG, Liverpool n’est pas vraiment tranquille avant le déplacement au Parc des Princes. Explications.

Deux cadres de Liverpool incertains contre le PSG

Alors que Liverpool va affronter le Paris SG en quarts de finale de la Ligue des Champions, deux cadres d’Arne Slot pourraient manquer à l’appel pour le déplacement au Parc des Princes le 8 avril prochain. Touché lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions face à Galatasaray mercredi passé, Alisson Becker souffre d’une gêne musculaire.

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Le gardien de but brésilien est forfait pour le match de Premier League à Brighton ce samedi, mais aussi pour le rassemblement de la Seleçao, qui affrontera l’équipe de France le 26 mars et la Croatie, le 1er avril, en amical. Le portier de 33 ans est remplacé par Hugo Souza (Corinthians) dans la liste de Carlo Ancelotti. La Fédération brésilienne et les Reds n’ont pas donné de détails concernant la durée de son absence.

Mais la question est désormais de savoir si Alisson sera remis à temps pour la manche aller de la double confrontation contre le PSG le 8 avril au Parc des Princes. Lui aussi touché après le match face à Galatasaray, Mohamed Salah va manquer le rassemblement de l’Égypte. Absent du groupe des Reds pour le déplacement sur la pelouse de Brighton cet après-midi, l’attaquant de 33 ans a été victime d’une gêne musculaire en fin de match contre Galatasaray.

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« Il ne sera pas disponible samedi. Ce qui est positif pour nous, c’est que nous entrons dans une trêve internationale ; ce qui est négatif pour l’Égypte, c’est qu’il ne pourra pas y participer. Par le passé, Mo a démontré qu’il est capable de récupérer plus rapidement que d’autres joueurs dans des situations similaires, car il prend grand soin de son corps.

Mais il ne reste que deux semaines avant la fin de la trêve, alors espérons qu’il sera de retour d’ici là », a déclaré son entraîneur Arne Slot en conférence de presse ce vendredi. Une absence de Mohamed Salah et Alisson dans le groupe de Liverpool en vue du déplacement à Paris sera forcément un terrible coup pour l’équipe anglaise.

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