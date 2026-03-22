ASSE : Des Verts en feu, Montanier tient enfin la solution miracle

Après un début de saison hésitant, l’ASSE semble avoir trouvé sa dynamique. Face à Annecy (4-0), Philippe Montanier a dévoilé un système audacieux qui transforme ses joueurs et relance la confiance dans le Forez.

‎ASSE : Une réaction attendue et éclatante face à Annecy

‎Après la déception de Grenoble, l’ASSE avait besoin d’un électrochoc. Ce fut chose faite ce samedi soir à Geoffroy-Guichard, avec une victoire éclatante et une maîtrise tactique rarement vue cette saison. Philippe Montanier ne cache pas sa satisfaction : « Ce soir, il y a beaucoup de points positifs. On voulait réagir car on n’était pas satisfaits de notre copie rendue à Grenoble, on avait beaucoup mis l’accent là-dessus pendant la semaine », se réjouit-il.

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« J’avais dit aux joueurs qu’une bonne équipe, en général, ne fait pas deux contre-performances d’affilée. On a prouvé ce soir qu’on était une bonne équipe », a poursuivi l’entraîneur des Verts. ‎La première mi-temps, selon lui, constitue désormais une référence : intensité, fluidité et maîtrise du ballon. Les Verts ont réussi à imposer leur rythme dès les premières minutes, ne laissant aucun répit à des visiteurs pris de court par cette attaque tranchante.

‎Le 3-4-3 : l’arme secrète de Montanier

‎Montanier a surpris tout le monde en alignant un système audacieux, le 3-4-3, avec des latéraux très offensifs. Une idée mûrie depuis plusieurs semaines : « Le système ? Ça faisait deux-trois semaines que je disais aux joueurs qu’il fallait qu’on développe ça pour avoir plusieurs cordes à notre arc, pour avoir plus de variété. Je pense qu’on a les qualités pour jouer dans ce 3-4-3, les joueurs étaient très à l’écoute et j’ai trouvé qu’ils l’ont bien maîtrisé. »

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‎Ce schéma permet aux latéraux de participer activement à l’attaque, ce qui augmente la densité offensive et perturbe les défenses adverses. Annecy, avec sa ligne défensive à quatre, a été mise sous pression constante, incapables de construire sereinement leurs relances. « L’apport offensif des latéraux, c’est l’avantage du 3-4-3. On avait vu que nos latéraux avaient des qualités offensives, ils étaient ce soir plus haut et donc plus proches de nos attaquants », a souligné Montanier.

‎Vers une nouvelle identité pour les Verts ?

‎Cette victoire pourrait marquer un tournant pour l’ASSE. Montanier insiste sur l’importance de maîtriser plusieurs systèmes et d’adapter l’équipe selon les circonstances : « Je ne sais pas si on est meilleurs dans ce système, mais c’est important de maîtriser les deux, d’un match sur l’autre, ou en cours de match. J’apprécie que les joueurs puissent maîtriser deux systèmes car ça peut nous aider. »

‎L’animation défensive a également été remarquable, tout en limitant les espaces et en étouffant les offensives adverses. Avec ce mélange de rigueur et de créativité, Montanier semble avoir trouvé la clé pour rendre les Verts non seulement compétitifs, mais aussi spectaculaires.

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