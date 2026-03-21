ASSE : Comment KSV a finalement sauvé Lucas Stassin

KSV a eu le nez creux en empêchant Lucas Stassin de quitter l’ASSE, l’été dernier. Sa sélection en équipe A de Belgique en est la preuve.

Stassin voulait quitter l’ASSE pour jouer la Coupe du monde

Lucas Stassin et son clan avaient pris la décision de quitter l’ASSE, dans la foulée de la relégation du club stéphanois en Ligue 2. L’attaquant des Verts voulait rejoindre un club évoluant en première division et jouant la coupe d’Europe. Son objectif était de se donner plus de chances d’être sélectionné avec l’équipe A de Belgique pour la Coupe du monde 2026.

KSV bloque le Belge à Saint-Etienne, Garcia le sélectionne en Equipe A

Mais son départ a été empêché par les responsables de Kilmer Sports Ventures. Ils avaient repoussé toutes les propositions de transfert arrivées pour Lucas Stassin, dont une était estimée à plus de 30 M€. Contraint de rester à l’AS Saint-Etienne, le jeune avant-centre avait été affecté pendant la première partie de la saison.

Cependant, il s’est remis de ses émotions en 2026. Depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc, il est plus décisif. Il est auteur de 3 buts et 2 passes décisives lors des 5 derniers matchs des Stéphanois en Ligue 2. Suffisant pour figurer sur la liste élargie de Rudi Garcia, le sélectionneur de la Belgique.

Rudi Garcia veut tester Lucas Stassin avec les Diables Rouges

International Espoirs Belge depuis septembre 2023, Lucas Stassin est appelé pour la première fois en sélection A, pour les matchs amicaux face aux États-Unis, le 28 mars, et contre le Mexique, le 1er avril.

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Le numéro 9 de l’ASSE n’est certes pas encore sur la liste définitive pour le Mondial, mais ses prestations et performances avec les Verts en Ligue 2 lui valent une place parmi les « Diables Rouges », à moins de trois mois de la compétition.

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« Nous voulions donc voir Lucas Stassin, qui est à peu près de la même génération et qui retrouve sa meilleure forme à Saint-Étienne », a justifié Rudi Garcia.

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« Lucas se remet à jouer et plutôt bien. La saison passée, il avait payé le fait de se blesser et de moins bien finir la saison. C’est aussi bien de voir les garçons qui ont montré de belles choses en Espoirs et il en fait partie », a poursuivi le sélectionneur français de la Belgique.

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