‎L’ASSE surclasse Annecy et fait passer un message fort

‎Dans un Geoffroy-Guichard incandescent, l’ASSE a livré une prestation de patron face à Annecy, en s’imposant 4-0 avec une autorité rare. Plus qu’une victoire, les Verts ont signé une déclaration d’intention dans la course à la montée.

‎ASSE : Une entame tranchante qui donne le ton face à Annecy

‎Dès les premières minutes, Saint-Étienne impose son rythme avec une intensité qui rappelle les grandes soirées du Chaudron. Le pressing est haut, les transitions rapides, et Annecy peine à respirer. Lucas Stassin, déjà très en vue, fait trembler la barre dès les premières offensives, symbole d’une équipe libérée et ambitieuse.

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‎Cette domination trouve une première récompense à la 18e minute : sur une combinaison bien travaillée, Zuriko Davitashvili dépose un centre précis sur la tête de Kévin Pedro, qui ajuste parfaitement le gardien adverse pour ouvrir le score (1-0, 18e). Un but logique, presque attendu, tant l’écart de niveau semble déjà palpable.

‎Une première période à sens unique

‎Loin de se contenter de cet avantage, les Verts accélèrent encore. Cinq minutes plus tard, Irvin Cardona profite d’un service impeccable de Stassin pour doubler la mise (2-0, 23e). Annecy vacille, l’ASSE déroule, et le public savoure. ‎Le festival se poursuit à la 35e minute. Lancé en profondeur, Lucas Stassin fait parler sa finesse technique et pique son ballon avec sang-froid devant Escales (3-0, 33e).

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À la pause, le score est sans appel. Annecy n’a cadré aucune véritable opportunité : une première mi-temps à sens unique, presque cruelle. ‎Au retour des vestiaires, le rythme baisse légèrement, mais la maîtrise stéphanoise reste totale. Annecy tente de resserrer les lignes, sans véritablement inverser la tendance. Et comme souvent dans ces scénarios, la sanction tombe.

Un signal fort envoyé à la concurrence

‎À la 62e minute, Zuriko Davitashvili, déjà passeur, s’offre son but d’une reprise de volée du gauche après un ballon mal dégagé (4-0, 62e). Un geste pur, à l’image de sa prestation. Derrière, l’AS Saint-Etienne gère intelligemment, malgré quelques occasions supplémentaires, notamment celle de Joshua Duffus, stoppée par un bon Escales. ‎‎Au-delà du score, c’est la manière qui interpelle.

Solide défensivement, inspirée offensivement, l’ASSE affiche un équilibre impressionnant. Avec cette victoire 4-0, les hommes de Philippe Montanier confirment leur statut de prétendants sérieux à la montée. ‎Dans une Ligue 2 où chaque détail compte, les Verts viennent de frapper fort. Très fort même. Et si certains doutaient encore, Saint-Étienne a répondu sur le terrain, avec autorité et panache.

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