PSG : Grosses inquiétudes au Paris SG après Nice

‎Le PSG a brillé sur la Côte d’Azur, mais derrière la victoire éclatante (4-0 contre Nice), des ombres inquiétantes pointent à l’horizon. Alors que l’équipe de Luis Enrique reprend son fauteuil de leader, certaines blessures inquiètent.

PSG : Paris retient son souffle pour Mayulu et Lee

‎Sur le papier, le match semblait limpide. Les Parisiens ont dicté leur loi dès l’entame, en multipliant les occasions et en inscrivant quatre buts nets. « Chaque match présente des difficultés et chaque fois qu’on joue ici, c’est difficile », a reconnu Luis Enrique en conférence de presse, évoquant la résistance des Aiglons malgré le score final.

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Cette victoire permet au PSG de reprendre un point d’avance sur Lens. ‎Si le résultat sportif réjouit, le staff médical veille avec appréhension. Mayulu et Lee ont quitté le terrain sur blessure, et l’entraîneur parisien se veut moins rassurant : « Vous avez pu voir le coup que Lee a reçu à la cheville. J’espère qu’il n’a rien. Pour Senny, il faut attendre demain, car on ne sait pas si c’est un coup ou un problème musculaire. »

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Ces incertitudes pourraient peser dans la course au titre, alors que le rythme du championnat s’intensifie et que Lens ne lâche rien. ‎Luis Enrique garde toutefois son optimisme après le succès à Nice : « Ce sont trois points importants… ce sera difficile jusqu’au dernier match », a-t-il souligné.

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