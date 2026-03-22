PSG : Grosses inquiétudes au Paris SG après Nice

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Le PSG a brillé sur la Côte d’Azur, mais derrière la victoire éclatante (4-0 contre Nice), des ombres inquiétantes pointent à l’horizon. Alors que l’équipe de Luis Enrique reprend son fauteuil de leader, certaines blessures inquiètent.
PSG : Paris retient son souffle pour Mayulu et Lee
Sur le papier, le match semblait limpide. Les Parisiens ont dicté leur loi dès l’entame, en multipliant les occasions et en inscrivant quatre buts nets. « Chaque match présente des difficultés et chaque fois qu’on joue ici, c’est difficile », a reconnu Luis Enrique en conférence de presse, évoquant la résistance des Aiglons malgré le score final.
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Cette victoire permet au PSG de reprendre un point d’avance sur Lens. Si le résultat sportif réjouit, le staff médical veille avec appréhension. Mayulu et Lee ont quitté le terrain sur blessure, et l’entraîneur parisien se veut moins rassurant : « Vous avez pu voir le coup que Lee a reçu à la cheville. J’espère qu’il n’a rien. Pour Senny, il faut attendre demain, car on ne sait pas si c’est un coup ou un problème musculaire. »
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Ces incertitudes pourraient peser dans la course au titre, alors que le rythme du championnat s’intensifie et que Lens ne lâche rien. Luis Enrique garde toutefois son optimisme après le succès à Nice : « Ce sont trois points importants… ce sera difficile jusqu’au dernier match », a-t-il souligné.
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