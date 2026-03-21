‎OGC Nice-PSG : Les Aiglons crient déjà au scandale !

‎Au cœur d’un choc sous tension face au PSG, l’OGC Nice a vu ses espoirs contrariés par une décision arbitrale extrêmement contestée. Un penalty litigieux qui a enflammé les esprits et ravivé un sentiment d’injustice chez les Aiglons.

‎OGC Nice-PSG : Une décision arbitrale qui fait basculer le match

‎Le scénario semblait pourtant maîtrisé par les Niçois. Solides, disciplinés, les hommes azuréens contenaient avec rigueur les offensives parisiennes. Mais juste avant la pause, tout a basculé : une main sifflée contre Morgan Sanson, suivie d’un penalty transformé froidement par Nuno Mendes. ‎Une sanction lourde qui a immédiatement suscité l’incompréhension.

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À chaud, Morgan Sanson n’a pas caché sa frustration : « C’est frustrant, il n’y a rien derrière moi. Je veux juste me protéger. Il faut faire preuve de bon sens, il y a des choses qui sont contre nous depuis plusieurs semaines, mais on va faire face à ça. On a fait une bonne première mi-temps et on va tout donner pour revenir ». Un cri du cœur qui traduit un malaise plus profond.

‎La colère niçoise monte d’un cran

‎Dans les rangs niçois, la pilule ne passe pas. Et ce sentiment d’injustice ne s’arrête pas au terrain. En coulisses, le discours est tout aussi incisif, voire plus tranchant. Claude Puel n’a pas mâché ses mots, dénonçant une décision qu’il juge incompréhensible. ‎« Quand on prend un but comme ça, on est outrés. Ce n’est pas penalty, c’est un tir à bout portant, il effleure le ballon », dénonce-t-il.

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« Sincèrement, si on utilise la VAR là, on l’utilise dès le début parce que sur le corner, il fait double contact donc on doit utiliser la VAR de façon juste pour les deux équipes. C’est tout ce que j’ai à dire », a-t-il lâché ensuite, visiblement agacé.

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