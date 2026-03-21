PSG : Grosse tuile confirmée pour le choc contre Liverpool !

À moins de trois semaines de retrouver Liverpool en Ligue des Champions, le PSG et son entraîneur ne sont pas épargnés par les mauvaises nouvelles. Explications.

PSG : Un cadre de Luis Enrique déjà forfait contre Liverpool

Grimaçant et boitillant, Bradley Barcola, double buteur sur la double confrontation contre Chelsea en huitième de finale de la Ligue des Champions, avait été aperçu avec une botte à la jambe droite en rentrant à Paris après le match à Stamford Bridge, mardi nuit. Dans son communiqué médical d’après-match, le Paris Saint-Germain a annoncé que l’attaquant de 23 ans va observer quelques semaines d’indisponibilité.

« Victime d’une entorse ligamentaire sévère de la cheville droite lors du match d’hier contre Chelsea », Bradley Barcola sera indisponible ces prochaines semaines », écrit le Paris SG sur son site officiel. Mais selon le journaliste Fabrice Hawkins, il n’y a aucune chance de voir l’ancien ailier de l’OL dans le groupe de Luis Enrique pour affronter Liverpool sur les deux rencontres des quarts de finale de la Ligue des Champions.

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Sur RMC, Hawkins déclare notamment : « ce serait vraiment étonnant qu’il participe à l’un des deux matches face à Liverpool. Il n’y a aucune chance qu’il participe à ce quart de finale de Ligue des Champions. Le club a communiqué sur une entorse ligamentaire sévère. Quand le club dit que c’est sévère, c’est que ça ne sent vraiment pas bon. On est plus sur un bon mois d’indisponibilité que sur trois semaines. » Comme pour confirmer le pessimisme du journaliste, Luis Enrique a poussé un petit coup de gueule sur la blessure de son attaquant à cette période de la saison.

La grande déception de Luis Enrique pour Bradley Barcola

De passage en conférence de presse vendredi après-midi, Luis Enrique a été interrogé sur la blessure de Bradley Barcola face à Chelsea mardi en Ligue des Champions. Le coach espagnol n’a pas caché sa déception pour son joueur.

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« L’état d’esprit technique et physique de Bradley Barcola ces derniers mois, il était très important pour nous. C’est l’attaquant qui a joué le plus de minutes, il a fait des choses très positives pour l’équipe », a souligné le successeur de Christophe Galtier, avant de regretter cet arrêt brusque. « C’est dommage quand un joueur se blesse, c’est pire quand c’est un joueur déterminant, mais c’est le football, il faut s’adapter », a ajouté Luis Enrique, confirmant ainsi un énorme coup dur pour le PSG.

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