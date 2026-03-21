Mercato PSG : Après Neves, un autre crack portugais arrive !

Deux ans après le transfert de Joao Neves en provenance du Benfica Lisbonne, le PSG pourrait s’offrir les services d’un autre crack portugais lors du prochain mercato estival. Explications.

Mercato : Le PSG ne lâche pas un ancien coéquipier de Joao Neves

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et bien placé pour se succéder en Ligue 1, le PSG prépare déjà le prochain mercato estival. Luis Campos et Luis Enrique veulent préparer la succession de Marquinhos. Dans cette optique, Média Foot assure que les dirigeants du club de la capitale seraient toujours intéressés par Antonio Silva.

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« Lors du prochain mercato estival, le PSG aspire à miser sur un nouveau talent défensif. Et parmi les pistes explorées, on retrouve toujours le profil d’Antonio Silva, un joueur suivi de longue date par Luis Campos », rapporte le site sportif. Âgé de 22 ans, le défenseur central du Benfica Lisbonne est considéré comme un futur crack à son poste et, tout logiquement, son profil attire plusieurs grands clubs européens cette saison.

Alors que Transferfeed évoque la piste Abdoul Karim Coulibaly, le joueur de 18 ans évoluant au Werder Brême, Campos semble privilégier un transfert d’Antonio Silva. Formé par le Benfica Lisbonne, le jeune international portugais est l’un des poulains de Jorge Mendes, le plus agent de joueurs qui est très introduit auprès des dirigeants parisiens. Le Champion d’Europe pourrait passer à l’offensive dans les semaines à venir en s’appuyant sur la colonie portugaise du vestiaire.

Le Paris SG prêt à sortir 50M€ pour Antonio Silva ?

Pour convaincre Antonio Silva, le Paris Saint-Germain pourrait compter sur Vitinha, Nuno Mendes, Joao Neves et Gonçalo Ramos pour convaincre leur compatriote de les rejoindre dans la capitale française. Surtout les deux derniers cités, qui ont été formés ensemble avec le natif de Viseu au Benfica. Depuis l’arrivée de Luis Campos à Paris, son nom revient régulièrement.

Le conseiller sportif des Rouge et Bleu apprécie son potentiel et sa marge de progression. Le club parisien veut construire un groupe plus équilibré. Chaque recrue devra répondre à une logique précise. Pas question d’empiler les noms. Il faut des profils complémentaires, capables de s’intégrer rapidement au système de Luis Enrique.

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Dans cette optique, Antonio Silva représente une option crédible. Le numéro 4 des Aigles est actuellement valorisé autour de 50 millions d’euros. Un montant important, mais cohérent avec son potentiel et son âge. Son contrat avec Benfica court jusqu’en juin 2027. Le Paris Saint-Germain sait donc ce qui lui reste à faire.

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