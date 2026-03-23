‎OM-LOSC : Giroud envoie un message fort après son but assassin

‎Au terme d’un duel tendu au Vélodrome face à l’OM, Olivier Giroud a crucifié Marseille dans les derniers instants pour offrir au LOSC une victoire précieuse (2-1). Mais au-delà du coup de massue, l’attaquant français a su trouver les mots pour apaiser un public marseillais meurtri.

‎OM-LOSC : Un scénario cruel pour Marseille

‎Le Vélodrome a d’abord vibré, porté par l’ouverture du score d’Ethan Nwaneri, symbole d’un OM entreprenant et audacieux. Les hommes de Habib Beye semblaient maîtriser leur sujet, tout en imposant rythme et intensité face à un LOSC longtemps bousculé. ‎Mais comme souvent dans les grandes affiches, la vérité se cache dans les détails.

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Les Nordistes ont su renverser la tendance avec sang-froid, profitant d’un relâchement fatal. L’égalisation de Thomas Meunier a douché l’enthousiasme, avant que le coup de grâce ne tombe en toute fin de match.

‎Giroud, l’éternel bourreau

‎À 39 ans, Olivier Giroud n’a rien perdu de son instinct de tueur. Surgissant à la 86e minute, il a puni la défense marseillaise avec ce sens du placement qui a fait sa légende. Un but froid, clinique, presque inévitable. ‎Face à la presse, l’ancien international français n’a pas caché son attachement au Vélodrome.

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« Oui, j’y ai marqué avec Montpellier, avec l’équipe de France et aussi avec Milan en Italie. C’est un stade particulier pour moi. […] C’est un stade que j’aime beaucoup et qui m’a souvent réussi », a-t-il déclaré. Une déclaration empreinte de respect, presque de tendresse, dans un contexte pourtant hostile.

‎Marseille déjà sous pression

‎Cette défaite rappelle que le projet marseillais reste fragile malgré les promesses entrevues. Privé de Mason Greenwood, sorti blessé puis suspendu, l’OM devra rapidement se réinventer pour éviter le doute. ‎Car le calendrier n’offre aucun répit. Un déplacement périlleux attend les Phocéens sur la pelouse de l’AS Monaco, en pleine forme. Plus qu’un match, c’est déjà un test de caractère pour une équipe sommée de réagir.

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